In Herbert Kapfers Buch "1919 Fiktion" spricht die Zeit selbst

"Die Stadt unter dem Meere", ein deutscher Science-Fiction-Roman, der im Jahr 1919 spielt, dem Jahr nach der katastrophalen Niederlage der Deutschen im Ersten Weltkrieg. Die kaiserliche Marine liegt auf dem Meeresgrund. Sie hat sich selbst versenkt. Doch der Roman dreht die Geschichte einfach um: Eine geheime U-Boot-Flotte baut an einer Wunderwaffe, mit der Deutschland die Welt erobern soll: "In der ganzen Welt wurde von einer geheimen U-Boot-Basis im Mittelmeer gesprochen. Ganze Geschwader der Gegner suchten die Küsten immer und immer wieder ab. Nichts! Nichts! Niemand hatte eine Ahnung, dass sich im eigenen Lande eine unterirdische deutsche Werkstätte befinde, die Granaten und Torpedos herstellte."

Hunderte von Quellen aus dem Jahr 1919

Es ist schon beklemmend, wie hier eine Roman-Handlung aus dem Jahr 1919 den Aufstieg des deutschen Führerkultes und die Endsieg-Fantasien der Nazis vorwegnimmt. "Die Stadt unter dem Meere" von Joseph Delmont ist nur eine von hunderten von Quellen aus dem Jahr 1919, die Herbert Kapfer jetzt zu einem Buch montiert hat: Auszüge aus Romanen, Aufsätzen, Utopien - von Revolutionären, Kriegsverbrechern, dadaistischen Künstlern und Vagabunden. Hier spricht die Zeit selbst: Was hat dieser Krieg und die deutsche Niederlage mit den Menschen gemacht? Welche Hoffnungen, Ängste, Visionen entstehen in ihren Köpfen?Herbert Kapfer: "Ich sehe diese katastrophale Niederlage in einer Größenordnung, wie sie vorher geschichtlich nicht da war."

Für ein imaginäres Deutschland

Hunderttausende geschlagene deutsche Soldaten kehren heim, gezeichnet von traumatischen Fronterlebnissen, ohne Perspektive in der Heimat. Herbert Kapfer: "Die Ordnung, mit der ich gelebt habe, ist dahin. Für immer dahin. Wer sind wir? Was machen wir?" Eine Welt der Armut, des Hungers, der Revolutionswirren, der Orientierungslosigkeit: "Die Welt ist zerbrochen, und eine andere – und was für eine sie ist, das ist nicht klar. Und das zieht sich durch alle Schichten." Viele Soldaten verleugnen die Realität der Niederlage. Sie kämpfen einfach weiter. In Freikorps. Sie schlagen die Revolutionen in Berlin und München nieder, und ziehen dann nach Osten, führen weiter Krieg, in eigenem Auftrag, für ein imaginäres Deutschland.