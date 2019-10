Over- und Badacting als Grundprinzip: "Amphitryon" in Berlin

Und das Gleiche tut nun Herbert Fritsch: Indem er mit seinen regenbogenfarbenen Papiergassen die Barockbühne zitiert und mit Federboa und Kriegerröckchen gleich noch die Barockkostüme dazu parodiert. Und: Indem er sein Ensemble in einem irrwitzigen Tempo gleich ein ganzes Kaleidoskop von Theaterformen auffächern lässt, das von der Clowneske bis zum Menuett, vom Musical bis zum Krimi und vom Melodram bis zur Commedia dell'arte reicht. Dass dabei das Over- und Badacting die grundlegende Spielhaltung ist, ist hier System, und macht bei so viel Schauspielkunst des gesamten Ensembles gerade erst den hohen Reiz und die Komik dieses Theaterabends aus.

Schreck lass nach, was ist die Pointe schlecht

Zwar heißt das Stück "Amphitryon", doch die eigentliche Hauptrolle darin ist die des Dieners Sosias, dem der Doppelgänger in Gestalt des Götterboten Merkur auch ganz physisch an den Kragen geht. In Berlin spielt ihn Joachim Meyerhoff, der Star des Wiener Burgtheaters, der nach 14 Jahren Österreich verlassen hat, um nun an der Schaubühne neu zu beginnen. Allein zu sehen, wie er mit verzerrter Miene seinen vielen schlechten Pointen nachstaunt, ist eine Wucht.

Natürlich gibt es auch in dieser Inszenierung jene kurzen Einsichten in die tiefere Bedeutung, in denen der Spaß ein Ende hat und jene zeitlose Kränkung hervorschimmert, die es für den Menschen bedeutet, nicht einzigartig zu sein. Bei Herbert Fritsch sind das nur ganz kurze Schreckmomente, doch gerade sie sind es, die seine Komödien so stark machen.