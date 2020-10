"Ich bin jetzt tot": Herbert Feuersteins Nachruf auf sich selbst

Feuerstein berichtet freimütig von den "Klimmzügen des Vaters auf der Nazi-Karriereleiter" und verweist darauf, dass der zwar Kreisgeschäftsführer der NSDAP im österreichischen Bischofshofen mit einer repräsentativen Dienstvilla war, jedoch noch zwanzig Jahre später darauf beharrte, er habe nur ein "Ehrenamt" ausgeübt, weil er sein Gehalt "immer noch von der Eisenbahn" bezogen habe.

Was seine Anfänge als Musikstudent in Salzburg betrifft, sagt Feuerstein "drei Salzburger Studienkollegen des Jahres 1959" herzlichen Dank, weil die ihn "damals buchstäblich in den Journalismus hinein geprügelt" hätten, so dass er nicht "ein weiterer Kümmerling im Riesenheer schlechter Musiker" werden musste. Damals verärgerte Feuerstein den Chef der Salzburger Festspiele, Bernhard Paumgartner, weil er als angehender Musikkritiker eines von dessen Werken verrissen hatte. Leider, so Feuerstein im WDR, gebe es keine Aufnahmen davon, sonst hätte er gern "späte Rache" genommen, "weil Komponieren wirklich nicht seine Stärke" gewesen sei.

Guter Rat gegen Angststörungen

Freimütig erzählt er von seinen Angststörungen, die ihn während seiner Jahre in New York verfolgten: "Es gehört sich, das Verstorbene was Sinnvolles hinterlassen: Ein Hinweis, wo das Bargeld versteckt ist, einen Vorschlag, wie man die Welt verbessern könnte oder wenigstens einen guten Rat. Der meine besteht darin, dass ich in New York gelernt habe, wie man die Angst besiegt – na ja, 'besiegt' ist etwas übertrieben. Sagen wir lieber, wie man die Angst unter Kontrolle hält." Er habe sich einfach mit einem Arzt angefreundet und mit ihm getischlert und klassische Musik gehört – im Beisein eines Arztes sterbe man nicht.