Der Freistaatsfeind Herbert Achternbusch wird 80

"Diese Gegend hat mich kaputt gemacht und ich bleibe solange hier, bis man ihr das anmerkt," sagte Herbert Achternbusch im Film "Servus Bayern". 1978 war das. Der Spruch aber ist zeitlos, wie so viele Aphorismen aus der Feder des großen bayerischen Universalisten. Eigentlich ist er Maler, hat Kunst studiert. Ende der sechziger Jahre beginnt er zu schreiben und dann, in den 70ern, seine Filme zu drehen.

Anarchie, die etwas elementar Bayerisches hat

Bei niemand anderem lägen Widerstandsgeist, Verzweiflung, und geniale Komik so nah beieinander, wie bei ihm, sagt Werner Herzog, für dessen Film "Herz aus Glas" Achternbusch 1976 das Drehbuch geschrieben hat: "Was mich immer beeindruckt hat, war das Anarchische in seinem Schreiben. Aber das war nicht nur Schreiben, das war auch sein Leben selbst und seine Filme, eigentlich alles, was um ihn war, war regellos, wüst und wild und imaginativ und in all dieser wüssten Anarchie ganz, ganz stark lokal bezogen auf etwas elementar Bayerisches.

Unverkennbares Vorbild für Herbert Achternbusch war Karl Valentin. Nur: Achternbusch polarisiert weitaus mehr. Von Anfang an. Schon mit seinen ersten Büchern, und mit seinen Filmen. Von vielen Kritikern hymnisch gefeiert, von anderen genauso hymnisch verachtet. Der Nestbeschmutzer! "Dieser Film ist schlicht und ergreifend eine Sauerei", sagte damals der Bayerische Innenminister Gerold Tandler über "Servus Bayern". Wenig später: "Das Gespenst". Einer seiner umstrittensten Filme. Jesus steigt vom Kreuz herab und wandert in Begleitung einer Nonne, gespielt von Annamirl Bierbichler, auf einem See, ohne untergehen zu können. Weil hier angeblich religiöse und sittliche Empfindungen verletzt wurden, strich der damalige Bundesinnenminster Friedrich Zimmermann Achternbusch die bereits versprochene Filmförderung mit der Begründung: "Der Film, auch der Kinofilm, ist nach meiner Meinung für viele da, nicht nur für wenige."

Gegen den "Terror der Verständlichkeit"

In München geboren, als uneheliches Kinder eines Zahntechnikers und einer Sportlehrerin, kommt Achternbusch mit fünf Jahren zu seiner Oma auf den Bauernhof im Bayerischen Wald. Dort wächst er auf. Das hat ihn geprägt. "Kunst kommt von Kontern, nicht von Können", sagt er: 28 Filme, ebenso viele Theaterstücke, unzähligen Bilder, drei Dutzend Prosa-Bände. Wobei sich der Leser und Betrachter bisweilen durchkämpfen muss, wie durch einen mit Lianen verwachsenen Dschungel.

Aber nichts sei ihm mehr zuwider, als der "Terror der Verständlichkeit", sagt Achternbusch: "Der Verstand ist ja nur im Kopf lokalisiert. Während die Phantasie überall ist. In Tibet hat's Mönche geben, die haben so lange meditiert, bis sie auch mit der Wade denken konnten. Dann hat der andere gesagt, was ist jetzt los. Langt dir der Kopf nicht? Ja sagt, der, ich wollt eigentlich nur sagen, es ist mit der Wade zu denken genau so blöd wie mit dem Kopf."

Mehr Achternbusch! Der BR setzt sich auch im Filmportrait "Achternbusch" mit dem leben und Werk des Malers, Biertrinkers, Filmemachers, Grantlers, Schriftstellers, Provokateurs, selbst ernannten Religionskomikers und bayerischen Universalgenies auseinander. Capriccio hat Werner Herzog zu zu Herbert Achternbusch befragt und auf einige seiner komischsten Film-Momente zurückgeblickt.

