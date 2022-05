Henry Kissinger über Russlands Lage: "Putin hat sich verrechnet"

Mit 98 Jahren kann er es sich leisten, Putin als "Studenten" der internationalen Politik zu bezeichnen: Diplomatie-Urgestein Henry Kissinger sagte jetzt bei einem Auftritt auf einer Veranstaltung der "Financial Times", er habe den russischen Präsidenten in den vergangenen 15 Jahren aus "rein akademischen Gründen" einmal jährlich getroffen: "Ich glaube, seine Grundüberzeugungen wurzeln in einer Art mystischem Glauben an die russische Geschichte, wie er sie versteht, und dass er sich gemessen daran gekränkt fühlt, nicht notwendigerweise wegen irgendetwas, was wir getan haben, sondern wegen dieser gewaltigen Kluft, die sich zwischen Europa und dem Osten auftut."

"Putin hat sich verrechnet"

Von der NATO-Erweiterung habe sich Putin bedroht gefühlt: "Das entschuldigt aber nicht den von mir nicht erwarteten Angriff dieser Dimension auf ein anerkanntes Land, mit dem es alle möglichen Abkommen nicht-militärischer Natur gab. Putin verrechnete sich bei den Möglichkeiten, die er international hat. Er verrechnete sich offenkundig auch bei den Möglichkeiten, die Russland hat, einen solchen Konflikt durchzustehen. Und wenn die Zeit kommt, sich zu einigen, werden das alle Beteiligten in ihre Überlegungen mit einfließen lassen müssen. Wir werden nicht mehr an den vorherigen Beziehungen anknüpfen, sondern Russland wird eine neue Position einnehmen, nicht, weil wir es verlangen, sondern weil sie es selbst unausweichlich machten."

Wann ist Putin am Ende seiner Möglichkeiten?

Kissinger empfahl dem Westen, sich klar zu machen, was Putins "innere rote Linien" sein könnten: "Wenn Sie mich vor sechs Monaten getroffen hätten, hätte ich nicht gedacht, dass er einen Krieg von diesem Ausmaß in Europa oder irgendwo anders beginnen würde. Die offenkundige Frage ist, wie lange diese Eskalation fortgesetzt wird und wie viele Mittel ihm für eine weitere Ausweitung zur Verfügung stehen oder ob er bereits die Grenze seiner Möglichkeiten erreicht hat. Er muss entscheiden, wann der Punkt erreicht ist, dass in der näheren Zukunft die Rolle seines Landes als Großmacht in der internationalen Politik nicht mehr aufrechterhalten werden kann."

Niemand könne sagen, ob Putin dann nukleare Waffen einsetzen werde, was ohne Zweifel ein "außergewöhnliches Ereignis" wäre. Kissinger verwies jedoch auf den Afghanistan-Krieg, wo weder Russland, noch der Westen Atomwaffen zündeten, obwohl diese den Konflikt aus "rein technischer Sicht" zweifellos hätten beenden können.

Keine Regimewechsel "aus eigenem Antrieb"

Anders als früher kann sich Kissinger jetzt vorstellen, dass die USA und ihre Verbündeten im Einzelfall keine andere Wahl mehr haben, als in anderen Staaten Machtwechsel herbeizuführen: "Ich glaube, gemessen an der Weiterentwicklung der Technik und der enormen Vernichtungskraft der Waffen, die es heute gibt, könnten wir von der Feindseligkeit anderer gezwungen sein, einen Regimewechsel herbeizuführen, aber wir sollten vermeiden, es aus eigenem Antrieb zu machen."

Durch die rasante Beschleunigung und die Raffinesse der Technologien seien Waffen möglich geworden, deren Zerstörungskraft bisher nicht vorstellbar gewesen seien: "Und der befremdliche Gesichtspunkt unserer Zeit ist, dass sich diese Waffen auf beiden Seiten vervielfachen und sich ihre Möglichkeiten jedes Jahr ausweiten." Kissinger meinte damit Reichweiten, aber auch die Präzision und automatische Steuerungsfähigkeiten der Raketen.

"Enge Freunde" werden Russland und China nicht

Bisher gebe es allerdings international keinerlei Debatte darüber, was passieren würde, wenn diese Waffen angewendet würden: "Mein Appell ganz allgemein, egal auf welcher Seite Sie stehen: Versteht, dass wir in einer ganz neuen Ära leben, und dass wir uns bisher kaum darum gekümmert haben. Aber während die Techniken sich weltweit verbreiten, was notwendigerweise passiert, müssen sich Diplomatie und Kriegsführung neu aufstellen, und das wird eine Herausforderung."

Einmal mehr warnte Kissinger davor, den Gegnern des Westens, wie Russland und China, mit offener Feindseligkeit gegenüberzutreten, das schweiße sie nur zusammen. Besser sei es allemal, auf günstige historische Gelegenheiten zu warten, um bei Einzelthemen voranzukommen. Auch dann sei es allerdings nicht sehr wahrscheinlich, dass Russland oder China "enge Freunde" des Westens würden.

CIA-Chef: Noch ist Putin nicht verunsichert

CIA-Chef William Burns hatte der "Financial Times" gesagt, Putin glaube derzeit nicht, sich eine Niederlage in der Ukraine "leisten zu können". Er habe seit Jahren mit dem russischen Präsidenten zu tun gehabt, so Burns: "Was ich gesehen habe, speziell im vergangenen Jahrzehnt, ist eine leicht entflammbare Mischung aus Unsicherheit, Wut und Ehrgeiz."

Putin habe auf die Stärke der Armee gesetzt und einen schnellen Erfolg in der Ukraine erwartet: "Ich glaube nicht, dass er momentan verunsichert ist, weil er sich so viel von seiner Entscheidung ausrechnete, diese Invasion zu starten, dass er meiner Meinung nach aktuell noch überzeugt ist, dass eine Verdoppelung des Einsatzes ihn immer noch in die Lage versetzen wird, Fortschritte zu erzielen."