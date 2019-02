Welche Typen Helmut Schleich in der Politik besonders mag

Sie legen ihm oft andere Ansichten oder untypische Ansichten in den Mund. Was aber nur funktioniert, solange das Publikum weiß, was die typischen Ansichten sind. Ändert sich das eigentlich bei jungen Zuschauern, die sich nicht mehr so genau auskennen in den bundesdeutschen Streitfragen vor 30, 40, 50 Jahren, als Strauß so präsent war?

Natürlich ist das so, der echte Strauß ist eine historische Figur. Wenn junges Publikum bei mir im Theater ist, dann sprechen die mich hinterher an – die können das ja schnell googlen, auch in der Pause – und dann sagen die zu mir, der echte Strauß sei ja gar nicht so lustig gewesen. Will heißen: Die nehmen die Kunstfigur einfach als Kunstfigur. Weil er ja auch ein archetypischer Bayer und verbaler Gewaltmensch ist, und mit dieser Art zu formulieren und polemisch zu werden hat er ja auch als Kunstfigur eine Qualität.

Für welche Politiker ist man als Kabarettist heute besonders dankbar?

Neu in der bayerischen Politik in der ersten Reihe gehört mit Sicherheit Hubert Aiwanger dazu. Bei anderen wird es schwieriger. Ich habe in der aktuellen Folge SchleichFernsehen zum ersten Mal Gerhard Schröder gemacht. Hatte ich noch nie gespielt. Ich war sehr überrascht, wie nah die Optik hinkommt, mit entsprechender Maske, das ist wirklich verblüffend. Und ich habe da auch gemerkt, was für eine Type Schröder war und wie wenig Typ dagegen die Frau Merkel ist. Wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, an dieses Nicht-Typ-Sein in der Politik. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden – ich finde es eher schade.

Wen treffen wir noch in der 50. Sendung?

Morgen geht die Sicherheitskonferenz an, man kann auch sagen, die Waffenhändler-Weltmesse. Ursula von der Leyen muss sein, dann Franz-Josef Strauß, es hilft ja nix, Andi Scheuer, und dann haben wir einen schönen Rückblick mit vielen Figuren von König Ludwig II. über Uli Hoeneß über Kim Jong Un und Kardinal Marx. Schöne Zusammenstellung.