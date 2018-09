Helmut Kohl spukt als "Elefantengeist" am Theater Mannheim

Auch eine Machtzementierung. Man sagt ja auch immer, das fällt den heutigen so schwer, von der Macht zu lassen. Aber vielleicht lässt ja auch die Macht die Mächtigen nicht los?

Ja, das ist sicher so. Ich glaube, dazu kommt natürlich eine Traumatisierung in Deutschland durch die Instabilität in der Weimarer Republik, das man eigentlich keine Unruhe will. Und wenn sich dann mal jemand durchgesetzt hat, an die Spitze gekommen ist, dann will man eigentlich sehr lange dort bleiben, bis zum bitteren Ende, und das Ende ist eigentlich immer bitter, also die Übergänge, die Machtübergabe, das ist in Deutschland immer mit sehr viel Blut und Tränen verbunden.

Gäbe es dann einen Tipp, wie man sich besser mit der Vergangenheit auseinandersetzt? Ihr Stück zielt offensichtlich darauf, dass man das für die Zukunft besser lösen könnte, loszulassen?

Ja, das wäre sicher einen Versuch wert. Ich bin noch nicht sicher, ob man das auf individuelle Individuen übertragen kann. Ich glaube, da gibt es auch strukturelle Gründe und das hat mich eigentlich am meisten umgetrieben. Ich muss sagen, dass die Kontinuität der nationalsozialistischen Eliten im Nachkriegsdeutschland eigentlich mehr oder weniger weiterging. Von 7,5 Millionen NSDAP-Mitgliedern 1945 wurden nur 6500 verurteilt. Das ist weniger als ein Promille, und die haben es natürlich geschafft, auch ihre Kultur in diese neue Republik hineinzutragen, und das scheint mir doch sehr unaufgearbeitet zu sein. Da wäre es gut, wenn man sich einen nüchternen und auch wahrscheinlich sehr unangenehmen Blick in die eigene Geschichte erlauben würde.

