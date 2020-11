Helmut Dietl Statue an der Leopoldstraße aufgestellt

Er sitzt an einer Tiefgaragen-Einfahrt in einem Bistro-Stuhl, als ob er auf seinen Fahrer wartet oder mal sehen will, welcher Promi als nächstes aus dem Untergrund auftaucht: Helmut Dietl ist jetzt an der Münchner Leopoldstraße 162 ("Schwabinger Tor") zu sehen, ganz entspannt, wie es sich für einen Schwabing-Fan gehört. Mit Haartolle, lässig umgeworfenem Schal und übereinander geschlagenen Beinen macht er sich an einem eher unwirtlichen Ort zwischen lauter Neubauten gemütlich, die Hände in den Schoß gelegt. Er will es offenbar ruhiger angehen lassen, was ihm nicht zu verdenken ist, so viel beschäftigt, wie er einst war.

Wegen der Pandemie keine Einweihungsfeiern

Helmut Dietl starb am 30. März 2015. Kurz darauf regte eine Teilnehmerin bei einer Schwabinger Bürgerversammlung an, doch ein Denkmal zu schaffen. Drei Jahre später beauftragte die Betreiberfamilie des "Café Münchner Freiheit" den Künstler Nikolai Tregor damit, eine Bronze-Skulptur des unvergessenen "Monaco Franze"- und "Kir Royal"-Serien-Machers anzufertigen. Nach wie vor soll die Figur einst ihren Platz vor dem Schwabinger Café bekommen, dort, wo auch schon eine Plastik des 1997 verstorbenen Schauspielers Helmut Fischer ("Monaco Franze") aufgestellt wurde. Doch weil die Corona-Pandemie gerade keine großen Einweihungsfeiern möglich macht, so Karl Eisenrieder Jr. vom Café im September gegenüber der "Süddeutschen Zeitung", muss die Dietl-Bronze bis auf Weiteres anderswo unterkommen. In der nächsten Zeit wird sie also auf "Wanderschaft" durch die Landeshauptstadt gehen, und erste Station ist jetzt die Straßenecke Leopoldstraße/Parzivalstraße.