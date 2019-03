Was macht eigentlich Helmut Berger? Das fragte sich Bettina Vorndamme, Filmfan und Finanzcontrollerin aus Niedersachsen. Sie googelte und war geschockt: Dschungelcamp, Alkoholsucht, peinliche Entgleisungen bei jeder Gelegenheit. Der ehemals "schönste Mann der Welt", der Star aus Viscontis "Die Verdammten" und "Ludwig", schien zur durch und durch tragischen Figur verkommen zu sein. Wo andere einfach schulterzuckend die Realität akzeptiert hätten, entschließt sie sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Sie ruft Helmut Berger an – und an dieser Stelle kommt ihre Tochter ins Spiel, die Filmemacherin Valesca Peters. Mit ihr hat Joana Ortmann über ihren Film "Helmut Berger, meine Mutter und ich" gesprochen.

Joana Ortmann: Fanden Sie das eigentlich eine gute Idee von Ihrer Mutter, Helmut Berger zu kontaktieren?

Valesca Peters: Ja, ich fand es schon lustig, aber ich habe es auch anfangs nicht ganz ernst genommen. Meine Mutter hatte schon viele Ideen in ihrem Leben, und ich habe erst mal gedacht: Erstens: Wie soll sie Helmut Berger überhaupt erreichen? Und zweitens: Wenn sie ihn erreicht, ist er überhaupt drehfähig?

Haben Sie ihr denn geholfen, die Nummer herauszufinden?

Nein, das hat sie mit Ihrem detektivischen Gespür ganz alleine hingekriegt. Jetzt kann ich es ja erzählen, weil Helmut Berger mittlerweile eine Geheimnummer hat, aber damals war es einfach so, dass sie sich gedacht hat, der lebt doch bestimmt noch in der Wohnung seiner verstorbenen Mutter – und dann hat sie im Telefonbuch von Salzburg nachgeschaut und einfach angerufen, in der Hoffnung, dass jemand dran geht. Er nahm tatsächlich selbst den Hörer ab, und die Leitung nach Niedersachsen stand.

An dem Punkt setzt Ihr Film "Helmut Berger, meine Mutter und ich" an, und ich habe mich gefragt: Aus welchem Impuls heraus hat Ihre Mutter das wohl gemacht?

Aus einer Art Mitgefühl heraus. Sie war ziemlich schockiert darüber, was mit Helmut Berger in den letzten Jahren passiert war. Sie kannte ihn aus den alten Filmen, war früher Fan und hat sich dann vor allem sehr darüber aufgeregt, wie er immer wieder benutzt und – aus ihrer Sicht – als kranker Mensch von den Medien ausgeschlachtet wurde.

Es blieb ja nicht bei dem einem Telefonat. Wie kam es, dass sich der Kontakt zwischen den beiden intensivierte?

Wir hatten damals das Glück, dass wir in eine Art Lücke hineingerieten. Helmut Berger hatte gerade selber kein Management, keiner interessierte sich wirklich für ihn, und meine Mutter war diejenige, die mit einem ehrlichen Interesse anrief. Ich glaube, das hat er gemerkt. Sie wollte ja ursprünglich einen Spielfilm mit ihm machen, das fand er natürlich super, sie ist nach Salzburg gefahren, und sie haben sich gleich gut verstanden. Ich kann mir das Ganze nur über diesen persönlichen Kontakt erklären. Wir hatten ja weder ein Renommee noch viel Geld noch irgendwas an Erfahrung vorzuweisen, was so einen Weltstar beeindrucken könnte.

Wie ging es Ihnen dann eigentlich als Filmemacherin damit, dass Ihre Mutter Ihnen den Stoff vorgab?

Ganz so war es ja dann nicht, das Drehbuch, das sie ursprünglich schreiben wollte, das war ihr Ding. Da habe ich mich, ehrlich gesagt, gar nicht gesehen. Als Helmut Berger dann aber wirklich mitmachen wollte, bin ich ins Nachdenken gekommen und habe angefangen zu überlegen, was für einen Film man tatsächlich realisieren könnte. Ich habe seine Biografie und seine Entwicklung recherchiert – und plötzlich hat mich seine Geschichte mehr und mehr interessiert, nur war ich der Meinung, eine Dokumentation wäre für mich viel geeigneter.