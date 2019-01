"Hello, I'm a professor" - Wie Filmklischees bei Twitter trenden

Eine Vorlesung an der Uni wird in Filmen oft ähnlich dargestellt: Die Szene beginnt kurz vor Ende der Vorlesung, gerade dann, wenn der Professor den Höhepunkt des Themas erreicht. Kurz darauf springen die Studenten auf, weil die Stunde zu Ende ist, verlassen den Raum und der Dozent ruft noch hinterher, was als Hausaufgabe zu machen ist. Nicht nur Filmheld Indiana Jones hält auf diese Art seine Vorlesungen.

Ein Tweet löst den Trend aus

Rory Turnbull, Assistenzprofessor im Bereich Linguistik, hat dieses immer wiederkehrende Schema einer Uni-Szene in einem Tweet zusammengefasst: