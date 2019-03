"Hi, AI" erkundet, ob wir uns in Roboter verlieben können

Im Ruhemodus sieht Harmony schon recht lebensecht aus, wie viele andere Avatare, die Sie zeigen. Aber die Bewegungen sind noch ruckelig, die Stimme etwas monoton, die Sprache ist gestanzt. Da ist noch Luft nach oben, aber das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit …

Absolut. Ich habe ja drei Jahre insgesamt an dem Film gearbeitet. Und in diesen drei Jahren konnte ich eine ziemlich rasante Entwicklung feststellen, vor allem, was die Software betrifft. Diese Sprachsysteme, die in diesen Robotern drinstecken, ähnlich wie bei Siri und Alexa, entwickeln sich wahnsinnig schnell. Viel schneller als die körperlichen Aspekte, also die Motorik des Körpers, die Mechanik. Einen Roboter laufen oder ein Glas Wasser holen zu lassen, das sind Dinge, die viel, viel schwieriger sind und viel länger dauern werden.

Wer so einen humanoiden Roboter mal live sehen will, kann das übrigens an den Münchner Kammerspielen. Da steht ein Avatar auf der Bühne, der dem Schriftsteller Thomas Melle nachempfunden ist. "Uncanny Valley – unheimliches Tal" heißt die Produktion der Gruppe Rimini Protokoll. Dieses "Uncanny Valley" meint die Lücke, den Unterschied zwischen Menschen und menschenähnlichen Maschinen. Je kleiner die Lücke wird, desto unheimlicher werden diese Avatare. Wie unheimlich sollte uns Künstliche Intelligenz aber jetzt schon sein – oder auch nicht?

Eine ganz offensichtliche Gefahr ist natürlich, ob – wenn solche Roboter wirklich mal als Ersatz für Menschen ins Spiel kommen – ob nicht die Isolation der Menschen sehr stark zunimmt. Eine andere große Frage ist die Frage der Empathie: Wenn wir immer mehr mit Systemen kommunizieren, die uns jeden Wunsch erfüllen, sozusagen wie Diener oder wie Sklaven, was macht das dann mit unserer Empathie? Werden wir dann auch nicht mehr in der Lage sein, mit Menschen in derselben Weise empathisch umzugehen, wie wir das jetzt noch können? Werden da auch Verwechslungen stattfinden? Diese Fragen gibt es. Wobei ich da nicht so pessimistisch bin. Ich glaube schon, dass wir durchaus in der Lage sind, Antennen zu entwickeln, was ist eine Maschine, was ein Mensch? Und welche Empathie verdienen die jeweils?