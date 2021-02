Helga Angerer: Schamanin Runenhex von Pfarrweisach

"Wir wissen viel zu wenig von unseren Ahnen“, ist sich Helga Angerer sicher. Bei den meisten Menschen in den westlichen Kulturen ist das Wissen um die eigenen Vorfahren bereits bei den Großeltern zu Ende – damit sei man von den eigenen Wurzeln seiner Herkunft abgeschnitten. Helga Angerer versucht, diese Lücke zu schließen. Sie kennt Rituale und Denkweisen aus der vorchristlichen Zeit in Deutschland.

Unterstützung aus dem Jenseits

Helga Angerer hat eine spirituelle Sicht auf die Welt. Ihrer Ansicht nach existieren tote Menschen weiterhin parallel zu den Lebenden. "Sie können uns auch unterstützen. Und diese Kräfte, denen Raum zu geben, das braucht diese totale Öffnung des Geistes, über die wissenschaftlichen Verstandesgrenzen hinaus", sagt Helga Angerer.

In der Szene ist Helga Angerer als "Runi", als Runenhexe bekannt. Ihre Lebenserfahrung ist in 24 Runen gesammelt. Runen sind altgermanische Schriftzeichen – ein Kommunikationsmittel, mit dem Helga Angerer gerne arbeitet. Sie möchte Berührungsängste abbauen und die germanische Mythologie von rechter Vereinnahmung befreien. Das Wertvolle an den germanischen Vorfahren, sei, dass sie noch eng verbunden mit der Natur lebten, so Angerer.

Die Runenhexe auf dem Heilhof

Ihren Namen hat sie bewusst gewählt: Hexen waren früher die weisen Frauen, die psychologische Kenntnisse hatten. Sie kannten die Kräfte der Natur, ihre heilende Wirkung. Besonders kümmert sich die Runenhexe um die Belange der Frauen. Vielen Frauen mangele es heute an einem gesunden Selbstwertgefühl, so ihre Erfahrung. Eine innere Rückanbindung an die weiblichen Ahnen könne deshalb eine große Stärkung bedeuten – davon ist Angerer überzeugt.

Vor zwei Jahren realisiert die Schamanin sich ihren Traum, einen eigenen Heilhof zu führen. Das Erbe ihrer Großeltern ermöglichte es ihr, in Pfarrweisach in Unterfranken ein Haus zu kaufen. Sie gibt ihre sichere Stelle im Personalwesen auf und widmet sich seitdem ganz dem germanischen Schamanentum. Reichlich Wald, viele Kraftplätze und Burgruinen, erleichtern ihre Arbeit.

Germanische Kultur – keine rechte Ideologie

Wichtig ist Helga Angerer, dass ihre Beschäftigung mit den germanischen Ahnen keinen Bezug zu nationalsozialistischem Denken hat: "Die Idee des Ariers, die gibt es im Germanischen gar nicht. Und deswegen ist es mir persönlich so ein Anliegen, mich tatsächlich Runenhex' zu nennen." Sie möchte damit zum Ausdruck bringen, dass sie völlig normal und alles andere, als rechtsideologisch sei, sagt die Schamanin: "Mit meinem Sein möchte ich beweisen, weder Runen noch Hex' ist schlimm, sondern es ist einfach ein Teil unserer Vergangenheit und der ist nicht böse.“