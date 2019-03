Helena Rubinstein im Jüdischen Museum von Paris

Helena Rubinstein demokratisiert Schönheit, indem sie Schönheitsprodukte vertreibt, mit dem kollateralen Nutzen, dass sie viel Geld damit verdient. Zahllose Fotos zeugen davon – die Ausstellung leidet ein bisschen unter der Foto-Flut. Gerne hätte man mehr Schmuck, mehr Kunst gesehen. Doch nach ihrem Tod 1965 wurde fast alles versteigert und zerstreute sich ihre große Sammlung in alle Winde.

Was in der Ausstellung überdeutlich wird: Helena Rubinstein ist ein Marketing-Genie mit sich selbst als Muse und Modell. Zahllose Porträts zeugen davon, wie gekonnt die Frau mit dem strengen schwarzen Haarknoten sich und ihre Marke in Szene setzte.

Gespür für Kunst und Schönheit

Sie sei eine Selfmade-Frau gewesen, urteilt ihre Biographin. Sie hat ihr Imperium völlig allein aufgebaut. In der Kunst hatte sie Mentoren, ihren ersten Ehemann, der sehr belesen war, außerdem Misia, eine polnische Adelige, die sie in die Pariser Kunst- und Literatur-Szene eingeführt hat. Sie war auch befreundet mit dem Modeschöpfer Paul Poiret, der ihr das Sammeln von Kunst nahe gebracht hat. Sie liebte es, Kunst zu kaufen. Sie hat immer gesagt: die Kunst und die Schönheit sind untrennbar verbunden. Man könne nicht im Schönheitsmarkt unterwegs sein, ohne sich für Kunst zu interessieren.

Rubinsteins Leben in Paris bildet den Schwerpunkt der Ausstellung: In Paris wird sie zur Kunstkennerin, als eine der ersten Frauen sammelt sie Stücke der "primitiven Kunst", neben ihren Beauty- eröffnet sie einen echten französischen Salon. Avantgardistin auch hier: In ihren Schönheitssalons wird Kunst ausgestellt.

De Chirico und Picasso

Ein Gemälde von De Chirico etwa schmückte ihren Salon in New York. Madame hat immer alles bekommen, einen Mann konnte sie jedoch nicht um den Finger wickeln: Pablo Picasso verweigerte ihr Zeit seines Lebens den Wunsch, sie zu porträtieren: Er habe zig Skizzen gefertigt, erläutert Fitoussi, sie aber nie gemalt. Warum nicht? Es hieß, er habe Angst gehabt, dass er danach sterben würde, so die Biographin weiter.