Helene Fischer über Putin: "Ich verabscheue diesen Menschen"

Sie fühlt sich nach ihrer Entbindung nach eigenen Worten noch nicht "ganz fit", doch bei ihrem Auftritt im schweizerischen Grindelwald ließ Helene Fischer (37) keinen Zweifel an ihrer politischen Haltung im Ukraine-Konflikt. Einem Youtube-Video war zu entnehmen, dass sie bedauert den betroffenen Menschen in der Ukraine nicht direkt helfen könne. Sie wolle jedoch ein "Zeichen der Solidarität setzen" und verwies auf einen Anstecker in den blau-gelben Farben der Ukraine.

Sie forderte ihr Publikum zu Spenden auf und regte an, auch "aktiv mitzuhelfen": "Ich glaube, wenn jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, können wir der ganzen Welt zeigen, dass es ohne Krieg auch geht." Mit diesen Worten schaffte es die Sängerin wenig verwunderlich in die Titel-Schlagzeile der BILD-Zeitung vom Montag.

Fischer: "Ich bin wahnsinnig emotional gerade"

Sie verabscheue "zutiefst, was da gerade vor sich geht", vor allem "diesen einen Menschen", dessen Namen sie allerdings nicht aussprach: "Ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche. Dieser eine Mann, der zu viel Macht hat. Aber wenn die ganze Welt zusammenhält … Ich hoffe sehr, dass es bald ein Ende hat!" In ihrer "akuten Situation" nehme sie das alles "noch mehr mit": "Ich bin wahnsinnig emotional gerade zur Zeit, sehr nah am Wasser gebaut."

Fischer, die sich 2018 in eine kreative Pause zurückgezogen hatte und wegen der Pandemie und ihrer Schwangerschaft in der Folge wenig präsent war, war im Netz wegen ihres bisherigen Stillschweigens zum Angriffskrieg teilweise herbe kritisiert worden. Die Sängerin wurde 1984 im russischen Krasnojarsk geboren, was vielfältige Spekulationen über ihre Einstellung zu Putin und Russland auslöste.

"Was anderes durfte sie auch nicht sagen"

Auf Twitter tobt derweil eine erregte Debatte über die Haltung der wohl derzeit bekanntesten deutschsprachigen Interpretin. Die einen lobten sie für ihre deutlichen Worte, andere warfen ihr vor, aus Opportunismus zu handeln: "Was anderes durfte sie auch nicht sagen." Manche ätzten auch, andere Schlagerstars wie zum Beispiel "Scooter" hätten sich ja schließlich auch nicht dezidiert geäußert oder fragten ironisch, was eigentlich Roberto Blanco dazu sage. Von Fischer ein Statement zu erwarten, nur weil sie in Sibirien geboren sei, sei "anmaßend".

Fischer sei "mutiger" gewesen als viele deutsche Politiker, war von einem Twitter-Diskutanten zu lesen. Mehrere andere kritisierten, dass manche Medien Fischer als gebürtige "Russin" bezeichneten, wo sie doch Russlanddeutsche sei, was einen großen Unterschied mache. Im Übrigen habe von ihr niemand verlangt, sich zu Syrien, Afghanistan oder den Irak zu äußern. Es wurde auch die Frage gestellt, ob sie nicht mal für einen "Oligarchen" gesungen habe.

Vor der jetzt erfolgten Klarstellung von Fischer hatte ihr Management ihr Schweigen damit begründet, sie sei in einer "Off-Promotion-Phase".