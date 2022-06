"Heldentum": Russlands Agentenchef schreibt Geschichtsbücher um

"Vor zwei Wochen wurde die Umschulung der ersten Geschichtslehrer der Universitäten Donezk und Lugansk abgeschlossen", berichtete Sergei Naryschkin (67) stolz bei einem Treffen mit jungen Historikern. Was mit dieser erzwungenen "Neuorientierung" gemeint ist, liegt auf der Hand: Künftig soll es ausschließlich um Russlands imperiale Größe gehen. Im Hauptberuf ist Naryschkin Chef des Auslandsgeheimdiensts SVR, seine Freizeit füllt er mit Terminen als Vorsitzender der Russischen Historischen Gesellschaft, und als solcher ist er derzeit enorm gefragt.

Es sei höchste Zeit, dass sich Russlands Hochschulausbildung "unabhängig" mache vom Westen und auf die eigene "historische Erfahrung" vertraue, so der Agenten-Boss. Deshalb befürwortet er auch die Abkehr des russischen Bildungssystems vom "Bologna-Prozess", mit dem die Studiengänge in Europa seit 1999 vereinheitlicht wurden.

"Leuchtende, emotionale Beispiele" gefragt

Und auf den viel beschäftigten Naryschkin kommt jede Menge weitere Arbeit zu: Senatorin Ekaterina Altabajewa, die stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss des Föderationsrates für Wissenschaft, Bildung und Kultur, bat die Historische Gesellschaft darum, alle Geschichtsbücher daraufhin zu überprüfen, ob sie die "kulturellen Standards" erfüllten: "Heute ist der Inhalt von Lehrbüchern eine der Komponenten der nationalen Sicherheit des Landes."

Das Unterrichtsmaterial solle gefüllt sein mit "leuchtenden, emotionalen, einfallsreichen Beispielen für wahren Dienst am Vaterland, Mut und Heldentum, die bei der Verteidigung des Vaterlandes bewiesen wurden", so die Politikerin. Im September wolle der Ausschuss eine Zwischenbilanz ziehen und "Ergebnisse diskutieren". Experten aus "wissenschaftlichen und öffentlichen Organisationen" sollten derweil Korrekturen vorschlagen.

"Ich bin sicher, dass es jetzt viele geben wird, die an der abermaligen Überprüfung teilnehmen wollen", sagte Verleger Konstantin Mogilewski in vorauseilendem Gehorsam. Das eigentlich zuständige Bildungsministerium hatte im März eine entsprechende Initiative allerdings kommentarlos ignoriert.

Putin vermisste Schlacht von Stalingrad

Präsident Putin hatte sich im April 2021 darüber aufgeregt, dass einige Schulbücher "scheinbar nicht über unsere Geschichte" verfasst worden seien: "Wer schreibt, wer vermisst solche Lehrbücher? Es ist erstaunlich! Da wird über alles geschrieben, auch über die 'zweite Front' [der westlichen Alliierten], nur wird nichts über die Schlacht von Stalingrad gesagt - es ist unglaublich!" Wie sich bei einer Nachprüfung herausstellte, gibt es das von Putin bemängelte Lehrbuch gar nicht. Womöglich hatte er die Schlachten von Stalingrad und Kursk miteinander verwechselt. Gerüchteweise hatte er auch einen umstrittenen Titel für die 11. Jahrgangsstufe im Sinn, wo es allerdings durchaus einen Absatz über Stalingrad gibt.

Naryschkin lobt "Glauben an das Volk"

Angesichts von Putins Begeisterung für Zar Peter den Großen werden sich die Schulbücher aber wohl künftig noch mehr mit dem 17. und frühen 18. Jahrhundert beschäftigen. An Sergei Naryschkin wird es nicht scheitern, der gilt natürlich auch als Fan des Gründers von St. Petersburg: "Einen der grandiosesten militärischen Siege errang Peter I. in der Schlacht von Poltawa [in der Ukraine]. Ich denke, er würde sich in seinem Grab umdrehen, wenn er erfahren würde, wozu die Nachkommen der glorreichen Kosaken dieses Land in den letzten drei Jahrzehnten gebracht haben."

In einer Rede zum 350. Geburtstag des Zaren fasste Naryschkin auch zusammen, was wohl bald alle Schüler zu lesen bekommen: "Peter hat Russland geerbt, das von der damaligen Weltpolitik praktisch ausgeschlossen war, aber er hat das nicht akzeptiert. Er hat unser Land zu einer wirklich souveränen, starken und fortschrittlichen Macht gemacht. Heute, wo Russland erneut um seine historische Zukunft kämpft, bekommt sein Vorbild große symbolische Bedeutung. Der Glaube an sein Volk, die Selbstlosigkeit im Dienst für das Vaterland und die unerschöpfliche Energie unterscheiden diesen Herrscher deutlich vom Hintergrund seiner Zeitgenossen und Vorgänger." Es liegt nahe, dass Naryschkin mit diesen Worten unausgesprochen auch einen "Nachfolger" von Peter den Großen an der Staatsspitze würdigen wollte.