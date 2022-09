"Heldentod wäscht Sünden ab": Untergangskult in Russland

Russische Nationalisten und Ultrapatrioten sind offenbar hin und her gerissen zwischen wilden Untergangsfantasien, die auch den Einsatz atomarer Waffen beinhalten, und der bangen Erwartung, dass der Krieg so oder so verloren gehen könnte. Das sorgt für immer extremere "endzeitliche" Äußerungen, auch von Vertretern der Religion.

Einmal mehr predigte das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, in bizarrer patriotischer Aufwallung. Während die Mobilisierung die russische Gesellschaft bis in die Regionen hinein erschüttert, versprach der Kirchenmann allen zukünftigen Gefallenen eine Art Absolution: "Die Kirche ist sich bewusst, dass, wenn jemand aus Pflichtgefühl, der Notwendigkeit, einen Eid zu erfüllen, seiner Berufung treu bleibt und im Militärdienst stirbt, er zweifellos eine Tat begeht, die gleichbedeutend mit einem Opfergang ist. Er opfert sich für andere auf. Und deshalb glauben wir, dass dieses Opfer alle Sünden abwäscht, die eine Person begangen hat."

"Völker nicht verhärten"

Als Ort seines jüngsten Auftritts hatte sich Kyrill eine Moskauer Kirche ausgesucht, die dem Heiligen, National- und Kriegshelden Alexander Newski (1221 - 1263) geweiht ist, einem mittelalterlichen Fürsten, der gegen die Herrschaft der Schweden und des Deutschen Ordens kämpfte und auch von Putin verehrt wird. "Opferbereitschaft ist die größte Ausdruck der besten menschlichen Qualitäten", so Kyrill. Der Krieg, der jetzt in den Weiten Russlands stattfinde, sei ein mörderischer Kampf: "Und deshalb ist es so wichtig, dass als Ergebnis dieses Kampfes keine Welle der Verbitterung und Entfremdung entsteht; damit die brüderlichen Völker nicht durch eine undurchdringliche Mauer des Hasses getrennt werden. (...) Gebe Gott, dass die gegenwärtigen Feindseligkeiten nicht den einzigartigen geistlichen Raum des Heiligen Russlands zerstören und darüber hinaus unsere Völker nicht verhärten."

In einem "Gebet für das Heilige Russland" sagte der umstrittene Patriarch: "Erhebe dich, o Gott, um deinem Volk zu helfen und uns durch deine Macht den Sieg zu schenken." Der Allmächtige möge Russland "von Schwierigkeiten" befreien, so der Kirchenmann: "Verbiete denen, die in der Verfinsterung des Verstandes und der Herzensverhärtung verharren, dein Gewand, das die Kirche des lebendigen Gottes ist, zu zerreißen und mache ihre Pläne zunichte."

"Was kann das Äußerste sein?"

Der Alarmismus wächst, auch bei Propagandistin Margarita Simonjan, der Chefredakteurin des TV-Senders RT. Sie zeigt sich ungewohnt erschüttert über die Begleitumstände der Mobilisierung und schrieb auf ihrem Telegram-Kanal recht bang: "Wir rufen nicht zum Atomkrieg auf. Niemand will einen Atomkrieg. Niemand will Krieg. Wir erklären ihnen, dass sie uns keine Wahl lassen. Werden wir den Menschen und uns selbst untreu? Werden wir den Verlust unserer Souveränität, unserer Unabhängigkeit, unserer Wirtschaft, unserer Kultur akzeptieren? Werden wir dem zustimmen, womit wir 1941 nicht einverstanden waren? Nein, wir werden bis zum Äußersten gehen. Und was ist das? Was kann das Äußerste in der modernen Kriegsführung sein?"

Kremlnahe Medien setzen auf Astrologie

Offenbar ist für die kremlhörigen Medien die Zeit angebrochen, auf Astrologie zu setzen, denn es werden die "Prophezeiungen" von "Sehern" bemüht, um Russlands Zukunft zu deuten. Der 2002 verstorbene Kirchenmann Zosima Sokur habe einst geweissagt, dass "Russland die verräterische Elite abschütteln und einen König finden" werde, "mit dem es alle Prüfungen" bestehen werde. "Bedeutet das alles, dass wir am Rande eines nuklearen Konflikts stehen?" fragt das Portal "Life" und antwortet ausweichend: "Vielleicht." Der heilige Cosmas jedenfalls habe das "Ende des Krieges" erst für ein Jahr prophezeit, in dem das katholische und das orthodoxe Osterfest auf ein Datum fielen, das wäre frühestens 2045.

"Unsere Leute sind Idealisten"

Diejenigen, die derzeit in Panik das Land verlassen, und das sind offenbar Tausende, werden aus den Kreisen der Ultrapatrioten samt und sonders als "Päderasten, Liberale und Perverse" beschimpft. Der kremlnahe Politologe Sergej Markow kam ebenfalls auf die Neigung der Russen zu sprechen, sich ständig als "Opfer" zu sehen und tadelte einen verbreiteten Fatalismus: "Wir haben Millionen, die so leben." Andererseits gebe es Einsatzbereitschaft trotz der Unzufriedenheit mit dem Kreml: "Die Elite versteht unsere Leute nicht. Unser Volk liebt nicht das bestehende Russland, es liebt das Russland, wie es sein sollte. Deshalb gehen sie zur Mobilisierung nicht im Namen der gegenwärtigen Veruntreuer, die überall sind und die sie hassen. Sie gehen zur Mobilisierung im Namen des Russlands, wie es sein sollte, im Namen des idealen Russlands. Unsere Leute sind Idealisten."

Luftbilder von der Grenze unfassbar

Anders als in den ersten Kriegsmonaten ergehen sich Putins Getreue inzwischen in wüsten Prognosen, was passieren werde, wenn Russland verliere. Es wird also irrationale Angst geschürt, ein typisches Kennzeichen von Diktaturen, die sich ernsthaft gefährdet sehen. Auch Markow sagte: "Stellen wir uns vor, Russland wird verlieren, sie werden Putin entfernen, sie werden dasselbe Regime wie in der Ukraine einsetzen. Und was denkst du, werden sie euch allen ein friedliches Leben geben oder so? Nichts dergleichen! Die Amerikaner eroberten die Ukraine, um sie als militärisches Bollwerk gegen Russland einzusetzen. Russland wird gefangen genommen, um als militärisches Bollwerk für den Krieg mit China verwendet zu werden. Wenn die Amerikaner gewinnen, wird die Mobilisierung nicht 300.000 Soldaten, sondern mehr als 5 Millionen betragen."

Seiner Meinung nach würden allenfalls 0,1 Prozent der Bevölkerung Russland verlassen, so der Politologe, dessen eigene Verwandtschaft teilweise auf der "Flucht" ist. Mit offenem Zynismus verwies er darauf, dass Frauen um ihre Männer "schluchzten", sei nun mal ihre Bestimmung. Dass die Proteste gegen die Mobilisierung nicht abflauen, sondern im Gegenteil regional ein für den Kreml beängstigendes Ausmaß erreichen, wird offiziell mit "Informationsdefiziten" und "Missverständnissen" erklärt. An der Grenze zu Georgien hat sich ein zwanzig Kilometer Stau gebildet, die Luftbilder sind unfassbar, es kommt zu Schlägereien.

"Eskalation bis ans Limit"

In der "Prawda" meldete sich der Politologe Andrej Gusij zu Wort: "Der Einsatz taktischer Atomwaffen ist der logischste Schritt, wenn wir über die Aussichten sprechen. Wahrscheinlich wird dies in Russland im Vergleich zur Mobilisierung positiv wahrgenommen. Seien wir realistisch, nach der Annexion von Gebieten wird es Verhandlungen und einen Waffenstillstand geben oder Eskalation bis ans Limit." Ähnlich fatalistisch äußerte sich der fanatische Propagandist Juri Podoljak, der erwartet, dass der Krieg noch das ganze nächste Jahr andauert: "Es gibt keine anderen Optionen. Wenn wir das nicht tun, landen wir auf dem Müllhaufen der Geschichte." Mindestens zwei Drittel der Ukraine müsse Russland annektieren, so der Kriegsblogger.

"Die Hungrigen und die Bösen gewinnen"

Die Verrohung der Sprache und der Gesinnung ist in vollem Gange. Empört darüber, dass sich viele mobilisierte Russen schon jetzt über ihre Unterkünfte und Verpflegung beschweren, schreibt der Verfasser des Telegram-Blogs "Anmerkungen eines Veteranen" (230.000 Abonnenten) mit sarkastischem Unterton: "Denken Sie jetzt an eines - es wird noch schlimmer. Sie schlafen in Unterständen oder Schützengräben oder sogar unter einem Auto. Du wirst dich einmal in der Woche waschen, du wirst Laub rauchen und essen, was du nicht vermeiden kannst. Ihr erwartet einen echten Krieg mit all seinen 'Reizen'. Das Interessanteste liegt vor uns. Je schneller du also in die Realität eintauchst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du überlebst. Die Hungrigen und die Bösen gewinnen."

"Wahnsinn ist nicht lange aufrechtzuerhalten"

Angesichts solcher Drohungen aus dem nationalistischen Lager meint der oppositionelle russische Wirtschaftsmann Wladislaw Inosemtsew: "Der Wahnsinn hat ein Ausmaß erreicht, das über mehrere Jahre nicht aufrechtzuerhalten ist." Der Krieg sei nicht lange finanzierbar, so der Ökonom, die Wirtschaft stehe wegen der Mobilisierung vor einem Zusammenbruch, und die Gesellschaft werde reagieren: "Es ist die breit angelegte 'Frauenrevolution', die im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg in der Ukraine zur größten Machtbedrohung werden wird: Männer in Russland haben in beträchtlicher Zahl längst ihren Sinn für Selbsterhaltung und die Fähigkeit, sich vom Herdentrieb loszusagen, verloren, doch Frauen spüren instinktiv, welch erschreckende Zukunft ihnen der glatzköpfige Kreml-Zwerg bereitet hat."