"Heldenplatz" revisited: Damals Skandal, heute Mahnung

Jetzt also ist er tot, der Professor, der Genauigkeitsfanatiker, diese typische Thomas-Bernhard-Figur, die auch noch aus dem Jenseits alles unter Kontrolle hat und in den monologischen Erinnerungsschlaufen der Hausangestellten Frau Zittel Gestalt bekommt. Dabei gewinnt die Schauspielerin Anette Paulmann dieser Figur mit streng blond ondulierter Akkuratesse durchaus zofische Größe ab, während sie sich durch die hinterlassenen Hemden des Herrn Professor bügelt und ein letztes Mal seine unzähligen Lackschuhpaare wienert. Auf der Bühne von Falk Richters Neubearbeitung von Thomas Bernhards "Heldenplatz" gemahnen diese Schuhe zunächst aufeinandergetürmt an die Schuhhaufen vor den Gaskammern der Nationalsozialisten, später dann in Reih und Glied aufgestellt sowohl an den Schuhfetischismus des Herrn Professor als auch an denjenigen von Thomas Bernhard selbst.

Bühnenraum in Nazirot & Nazischwarz

Überhaupt ist es dieser Bühnenraum von Wolfgang Menardi mit diesen Schuhen, dem mal im Nazirot, mal im Nazischwarz schillernden Lackvorhang im Hintergrund, den geschwungenen Straßenlaternen, dem frei im Raum schwebenden Selbstmordfenster mit dem Kammerspiele- Schriftzug davor und den absenkbaren Projektionsflächen – es ist der Bühnenraum, der dieser Bernhard-Bearbeitung den Charakter einer Performance einhaucht, über die immer wieder bedrohliche Filmcollagen aus Nazivergangenheit und politischer Gegenwart flimmern.

Denn darauf will Falk Richter hinaus: auf die deutsche Gegenwart, auf Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in unserem Land, auf die neue Salonfähigkeit rechtsradikaler Ansichten bei uns. Und damit zugleich auf jene Frage, die Thomas Bernhard 1988 mit seinem Stück stellte: Wann kippt die gesellschaftliche Stimmung und wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sich gesellschaftliche Minderheiten in Sicherheit bringen müssen? Dazu hat Richter einen Akt der Bernhardschen Wuttiraden mit eigenen Texten überschrieben, mit denen er drei neue Figuren teils auf die Bühne, teils in den Zuschauerraum schickt.

Vergangenheit & NS-Staat lassen sich nicht bewältigen

Mit diesem Ausflug in die deutsche Gegenwart, der manchmal ins Schwarze trifft, manchmal in der für Falk Richter auch typischen Hau-Drauf-Rhetorik einfach nur ins Plakative implodiert, gewinnt diese "Heldenplatz"-Bearbeitung zugleich aber endlich an Fahrt und verliert etwas von jener Statik, die die Figuren bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich verloren im Raum stehen ließ. Und wenn sich alle dann im Schlussakt an der Familientafel wieder in den Bernhardschen Originalsound hineinsteigern, dann bekommt man doch noch eine Ahnung davon, wie brisant die politische Botschaft von "Heldenplatz" gerade heute wieder ist.