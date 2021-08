Heinz Rudolf Kunze zu Corona-Regeln: "Nena schadet uns allen"

Die geplante Tour zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum 2021 musste Heinz Rudolf Kunze coronabedingt verschieben. Wie viele andere Musikerinnen und Musiker auch, ist er dennoch froh, dass überhaupt wieder Konzerte möglich sind. Derzeit spielt Kunze in der Reihe der Strandkorb Open Airs, ein Format, das ins Gerede kam, nachdem Helge Schneider Ende Juli einen Auftritt in Augsburg abgebrochen hatte, weil ihm die Gastronomie zu viel Unruhe brachte.

Hauptsache Live-Musik!

Heinz Rudolf Kunze sieht das ganz anders: "Ich bin einfach froh und dankbar, dass überhaupt wieder was geht", sagte Kunze im Podcast "Bosbach & Rach – Die Wochentester" von Kölner Stadt-Anzeiger und RedaktionsNetzwerk Deutschland. Er habe dadurch keine "Unruhe" wahrgenommen, dass die Menschen ab und zu mal aufstünden und sich was zu trinken holten, damit könne er leben. Wenn Helge Schneider mit den Umständen nicht zufrieden sei, sei das seine Sache, er selbst habe auch Autokinokonzerte gespielt, ohne sich darüber zu mokieren, dass die Leute da hinter Windschutzscheiben sitzen: "Ich freue mich auch da, wenn die Scheinwerfer blinken, wenn die Scheibenwischer sich bewegen und wenn die Hupen gehen als Zeichen des Applauses. Das alles ist doch besser als gar nichts, und ich finde, man muss auch mal ein bisschen dankbar und demütig an die Sache rangehen."

"Nena gefährdet nicht nur ihre eigenen Konzerte"

Die Reaktion von Helge Schneider ist für Kunze allerdings ein deutlich "anderer Fall" als Nenas Protest gegen Corona-Auflagen bei einem Konzert auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld Ende Juli. Die Sängerin hatte Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht wie vorgesehen in abgetrennten Bereichen blieben, sondern zur Bühne kamen und ohne Masken dicht beieinander standen, ermutigt. Sie wurde grundsätzlich in ihrer Kritik an der Pandemie-Politik, indem sie dem Publikum zurief: "Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen."

Für Heinz Rudolf Kunze ein unverantwortlicher Auftritt, den er, wie er im Podcast sagte, "aufs Allerschärfste" verurteile: "Wenn Nena ihre eigenen Konzerte riskieren will, ist das ihre Sache, sie hat vermutlich Geld genug, um sich das leisten zu können", so Kunze. "Aber durch so ein unverantwortliches und blindes Verhalten gefährdet sie ja nicht nur ihre eigenen Konzerte, sondern die Konzerte von uns allen. Wenn sie durch so ein schlechtes Benehmen Veranstalter verunsichert und dazu bringt, vielleicht keine Veranstaltungen mehr durchzuführen, dann schadet sie nicht nur sich, sie schneidet nicht nur sich ins eigene Fleisch, sondern uns allen in unser Fleisch. Und damit komme ich überhaupt nicht zurecht."

Keine Lobby für die Kultur

Dennoch konstatiert auch Kunze, dass, was Veranstaltungen betrifft, etwa zwischen Fußball und Kultur mit zweierlei Maß gemessen wird. Was auch daran liegen könne, dass es in der Kultur keine so mächtigen Verbände wie den DFB, Uefa oder Fifa gebe, die Druck auf die Politik ausüben: "Das ist ein ewiges Problem bei den Künstlern: Es hat noch nie eine Künstlergewerkschaft gegeben, es gibt wenig Solidarität zwischen Künstlern. Wir sind doch sehr stark Einzelkämpfer, wir sind Rivalen, wir konkurrieren um einen ähnlichen Markt, die Ellbogen sind oft sehr spitz zwischen Künstlern, es gibt meiner Wahrnehmung nach relativ wenig Freundschaften innerhalb der Künstlerlandschaft. Das alles macht es nicht eben einfacher." Auch deshalb liege eine Ungleichbehandlung zwischen Sport und Kultur vor, davon ist Kunze überzeugt – obwohl man "von Musikfans mindestens den gleichen Reifegrad des Verhaltens erwarten kann wie von Fußballfans".

"Ich könnte mit Impfpflicht für alle gut leben"

Und für die Musiker, die die Krise überhaupt wirtschaftlich überstanden haben, seien Live-Auftritte nun einmal die Haupteinnahmequelle geworden, nachdem der CD-Markt mehr oder weniger zusammengebrochen sei. Streaming ist für Kunze kein Ersatz, er nennt es eine "schleichende Enteignung". Zur umstrittenen Frage, ob ein Impfnachweis Voraussetzung für einen Konzertbesuch sein sollte, äußert sich Kunze klar und entschieden: "Ich könnte mit einer Impfpflicht für alle sehr gut leben."

Kunzes mehrfach verschobene "Der Wahrheit die Ehre"-Tour zum Bühnenjubiläum soll im kommenden Frühjahr starten. Noch ist der Auftakt für den 23. April in Halle geplant.