"Die Angst vor dem Scheitern ist eine Art Energie"

Das Dogma unserer Leistungsgesellschaft ist nur eben leider, dass nur der angesehen ist, der gewinnt. Wir haben das Gen zum Scheitern nicht so ganz in uns drin. Also man muss sich dann schon sehr bemühen, anzuerkennen, dass man auch scheitern kann?

Ja gut, ich meine, es ist doch interessant, wenn wir uns die Helden in der Literatur, im Film anschauen. Da haben wir es doch eigentlich mehr mit Leuten zu tun, die sozusagen mit solchen Krisen gesegnet sind. Das Scheitern resultiert natürlich auch aus einer Krise. Okay, dazu gehört natürlich auch der Lernprozess, die Überwindung. Es ist eben auch diese Wechselbeziehung zwischen dem Gelingen und dem Scheitern. Es ist das, was Beckett eben dann auch das "besser scheitern" nennt. Das macht Figuren interessant und nicht nur dieser glorifizierte Sieger. Nur diese reine Triumphgeste hat eigentlich etwas Langweiliges und Ödes, finde ich.

Sie sagen ja auch, es beginnt damit, dass die christliche Kultur sich identifiziert mit dem Bild eines Gekreuzigten – und eben nicht mit dem Gemälde der Auferstehung …

Genau, ich meine, was suchen wir in dieser Figur? Wie suchen natürlich uns! Wir suchen den Menschen, der halt in diesem Moment scheitert, da ist er uns nahe. Und da wird er zum Symbol für das Leben.

Kann dann das Akzeptieren von Scheitern auch etwas Erlösendes haben?

Absolut. Darum habe ich das ja auch mit dem Humor angesprochen. Ich halte ihn zumindest für ein probates Mittel im Umgang mit diesem Phänomen des Scheiterns. Und es kann aber eben auch zu einer Erleichterung, zu einer Katharsis führen. Auch zu einer Verwandlung – etwas, was ich ja auch mit meinen Romanfiguren betreibe.

Und was Sie offensichtlich auch mal bei einem Tischtennisturnier – ich hab jetzt das Land vergessen – erlebt haben…

Ja, in China! Das ist eine dieser vielen Episoden und Sequenzen im Buch, die für mein Scheitern stehen. Das ist aus dem Kapitel über den Sport. Ich bin nach China gefahren, um bei einem sehr obskuren Tischtennismeister das Spiel zu erlernen, und was ich sicherlich erlernt dabei habe, war, auf eine würdevolle Art zu verlieren – was mir letztlich, glaub ich, wichtiger war, als ein guter Tischtennisspieler zu werden.

Was auch viel interessanter sein kann, was in einem wesentlich mehr bewegen kann, als so ein banaler Sieg!

Das ist es ganz einfach, ja! Hier geht es ja nicht um ein Versinken in tiefer Trauer, sondern wie ich aus all diesen Prozessen etwas schöpfen kann. Mich persönlich animiert das mehr als der Sieg oder Triumph. Natürlich auch mit dem Antrieb des Gelingens! Aber der Lernprozess, logischerweise, ergibt sich eben aus Momenten des Scheiterns. Es geht ja nicht nur um dieses große dramatische Scheitern. Es geht ja auch um das kleine Scheitern: Im Haushalt. Im Alltag. In der Kommunikation. In der Beziehung. Die Schwierigkeiten, die wir haben, Kommunikation zu treiben, die ja ständig gepaart ist mit Missverständnissen. Das fängt schon damit an, dass wir alle miteinander Begriffe verwenden, die wir in Wirklichkeit aber vollkommen unterschiedlich interpretieren.

Sie schreiben ja auch interessanterweise eine "Gebrauchsanweisung fürs Scheitern", also nicht über das Scheitern, sondern fürs Scheitern – als ob es ein Plädoyer wäre, in unserer Gesellschaft dieses Leistungsstreben endlich mal zur Seite zu lassen. Und es gibt ja auch eigentlich keine Kunst und keine Philosophie ohne den Gedanken des Scheiterns!

Ja, im Paradies und in einer sozusagen perfekten Welt, glaube ich, hätten wir keinen Grund und keinen Anlass, Kunst zu schaffen. Die Kunst ist, glaube ich, schon Ausdruck dieses Bruchs im Leben, dass die Dinge eben nicht immer gut ausgehen und dass die Dinge nicht immer linear verlaufen. Das zu bewältigen, mit dem umzugehen – ich denke, das ist der Grund, warum wir überhaupt Kunst schaffen, das zu reflektieren! Es geht in diesem Buch natürlich nicht nur um das Scheitern an sich, sondern es geht ja auch um die Angst vor dem Scheitern. Das ist ja auch etwas, was uns sozusagen ständig mitreißt. Das ist mir ganz persönlich als Autor, gerade vor Lesungen, präsent. Ich bin ständig konfrontiert mit dem, was alles passieren könnte, bei einer Lesung, bei einem Gespräch mit Ihnen zum Beispiel. Das ist für mich immer schrecklich aufregend vorher, was alles schiefgehen könnte …

Für mich auch!

… und trotzdem treibt es mich an. Also ich hab das Gefühl, dass gerade auch diese Angst doch irgendwie eine Art von Energie darstellt, die mich antreibt. Ich sag mal, die Angst vor dem Sprechen führt dazu, dass ich viel spreche.

