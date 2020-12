Heinrich Bedford-Strohm: Mit Zuversicht durchs Corona-Jahr

Rückblick Karfreitag 2020: Bayern ist seit einigen Wochen im Corona-Lockdown. Was sagt ein Bischof in so einem Moment?

"Es ist schon ein sehr besonderer Karfreitag, denn es geht um Verzweiflung. Es geht um Angst vor der Zukunft. All das hat Jesus gespürt, und das spüren Menschen jetzt auch. Und deswegen ist heute der Tag, an dem wir das Leid wahrnehmen, nicht vor dem Leiden davonrennen." Heinrich Bedford-Strohm

Das ist einmalig in der Geschichte unseres Landes: Öffentliche Gottesdienste sind untersagt. Ostern, das höchste Fest der Christenheit muss hinter verschlossenen Türen gefeiert werden. Wo Nähe gefragt ist, muss die Kirche auf Distanz gehen. Der Karfreitagsgottesdienst wird im Radio und per Videostream übertragen.

Ostern: Kritik an Gottesdienstverboten

Es gibt heftige Kritik an den Gottesdienstverboten. Einige sehen in der Pandemie gar einen strafenden, zornigen Gott am Werk. "Sie malen uns einen Gott vor Augen, der auf den Corona-Knopf drückt, um seinen Plan für die Welt umzusetzen - und dabei über Leichen geht. Mit einem solchen Gott, liebe Gemeinde, will ich nichts zu tun haben." Das sagt der Landesbischof den Gläubigen.

Sommer: vorsichtiger Neustart der Kirchen

Im Sommer der vorsichtige Neustart in ein Leben im Corona-Modus. Mit Maske, persönlicher Registrierung und Abstandsgebot. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche sucht im Corona-Sommer neue Wege, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Jeden Morgen zeichnet er eine kurze Videoandacht auf und stellt sie ins Netz.

Der Bischof wird zum Influencer

Der Bischof wird zum Influencer. Er will sich nicht nachsagen lassen: Die Kirche hat keine Botschaft in Corona-Zeiten. "Und ganz offensichtlich ist es für die Menschen, die es wollen, ein Angebot, was sie gerne annehmen. Jedenfalls kann niemand sagen, wir als Kirche sagen kein geistliches Wort."

Im Englischen Garten wollte Bedford-Strohm eigentlich auch den Heiligabend feiern. Der Gottesdienst wurde abgesagt. Denn Corona bestimmt auch an Weihnachten unser Leben. Doch Heinrich Bedford-Strohm bleibt optimistisch: Weihnachten fällt nicht aus.

"Dass Menschen die Liebe, die im Zentrum dieses Weihnachtsfestes steht, selbst im Herzen spüren und anderen weitergeben, das ist meine Hoffnung für dieses Weihnachtsfest." Heinrich Bedford-Strohm