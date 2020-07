Heine-Preis der Stadt Düsseldorf geht an Rachel Salamander

Die 71-Jährige habe "couragiert maßgeblich zum Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland beigetragen", so begründete die Jury des renommierten, mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preises ihre Wahl. Nach ihrer Promotion in Literaturwissenschaften hatte Rachel Salamander 1982 in München die legendäre Literaturhandlung gegründet: ein Laden für jüdische Bücher und Bücher über die Juden – und das in der Fürstenstraße 17, fünf Minuten zu Fuß entfernt vom sogenannten Führerbau in der Arcisstraße 12.

Ein öffentliches Forum des jüdischen Geisteslebens

"Fast fünfzig Jahre nach der Entjudung des deutschen Buchhandels wollte ich mit der Errichtung einer Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum zumindest die geistige jüdische Welt rekonstruieren helfen, alles zusammentragen, was das Wort und die Schrift aufbewahrt hatte, und all jene wieder einbürgern, die vertrieben und verbrannt worden waren", erinnerte Rachel Salamander 1999 in ihrer Dankesrede, als sie den Kulturellen Ehrenpreis der Stadt München erhielt.

So engagiert die damals gut 30-Jährige daran ging – der berühmte hebräische Erzähler Amos Oz gehörte 1982 zu ihren ersten Gästen in der Literaturhandlung – wurde ihr Buchladen schon bald zu einem Zentrum jüdischen Geisteslebens: Hier konnten die Münchner David Grossmann und Zeruya Shalev kennen lernen, längst etablierte Autor*innen wie Barbara Honigmann und Maxim Biller hatten hier ihrer ersten Auftritte.

Bald wurde die Literaturhandlung in der Fürstenstraße zu eng: Rachel Salamander verlegte viele ihrer Veranstaltungen ins Literaturhaus, den Gasteig oder in die Kammerspiele und ihre Literaturhandlung ist inzwischen – stark vergrößert – ins jüdische Zentrum am Jakobsplatz umgezogen. In Berlin, Wien und anderen deutschsprachigen Städten gibt es Zweigstellen.