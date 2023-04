"Heimat ist vielfältig": Neue Heimatpflegerin Astrid Pellengahr

"Die Bezirksheimatpflege, auch wenn ich ihr Gesicht sein darf, ist immer eine Teamleistung." Astrid Pellengahr gibt sich bescheiden. 240 Kolleginnen und Kollegen setzten sich für den Erhalt von Tradition, ob in Musik, Handwerkskunst oder Tracht, ein. Sie sei nur deren Repräsentantin nach außen. Aber was ist das überhaupt, Heimat?

Pellengahr: Heimat ist mehr als Brauchtum

"Mit der Definition vom Heimat ist es so eine Sache. Denn Heimat ist ja ein sehr vielfältiger Begriff und ich glaube jeder von uns würde Heimat auch ein wenig anders definieren. Es kann ein Ort sein, es kann eine Landschaft sein, eine Region. Es kann aber auch das soziale Umfeld sein. Es können Speisen sein, der Dialekt. Heimat ist sehr vielfältig. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, wo wir auch mehrere Heimaten haben können."

Dass die 55-jährige Astrid Pellengahr unter Heimatpflege weitaus mehr als die Fortführung von Brauchtum und die Wahrung von Denkmalbestand versteht, merkt man, wenn sie erzählt, welchen Fragen sie neben dem Kerngeschäft nachgehen will. "Ich persönlich finde es zum Beispiel total spannend, mir zu überlegen, wie sieht Heimat im digitalen Raum eigentlich aus?", erzählt Pellengahr. "Und ich meine jetzt keine Social Media-Aktionen, bei denen Heimat als Label draufsteht, sondern: Die Generation Z, also die nach 1989 Geborenen, die bewegen sich im digitalen Raum ganz anders als ich, das gehört zum Lebensalltag dazu mit einer Selbstverständlichkeit. Und da finde ich spannend zu überlegen: Was ist eigentlich Heimat?"

Die Heimatpflegerin als Vermittlerin

Dass sie in Schleswig-Holstein, genauer: in Heide, zur Welt gekommen ist, sei ein "Betriebsunfall", scherzt die neue Bezirksheimatpflegerin. Seit ihrem sechsten Lebensjahr lebe sie in Bayern und liebe Land und Leute. Die Kulturwissenschaftlerin und Volkskundlerin hat in ihrer Karriere bereits das Stadtmuseum Kaufbeuren geleitet und eine Professur für Museologie an der Uni Würzburg innegehabt, kurzzeitig auch mal das Deutsche Jagd- und Fischereimuseum in München geleitet. Von 2014 bis 2020 hat sie die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern geleitet.

"Natürlich war ich in meiner Vita bisher schwerpunktmäßig in Museen beschäftigt, aber ich habe in der Stadt Kaufbeuren durchaus auch schon das Kulturamt, also insofern diesen breiteren und ganz bunten Kulturblumenstrauß verantwortet und das ist ja auch meine Aufgabe beim Bezirk Oberbayern. Ich glaube, wenn man das zusammenfassen will, was auf einer übergeordneten Ebene - die ganze Tätigkeit im Museum mit der Heimatpflege verbindet, das ist einfach die Tatsache, dass ich eine leidenschaftliche Vermittlerin bin."

Das sind die Aufgaben der Bezirksheimatpflegerin

Zu den Aufgaben von Astrid Pellengahr gehören die Förderung von Denkmalpflege und regionalem Brauchtum. Der Bezirksheimatpflegerin ist außerdem das "Zentrum für Trachtengewand", das "Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik" sowie das "Forum Heimat und Kultur" im Kloster Benediktbeuern zugeordnet. Sie vergibt den Oberbayerischen Denkmalpreis und ist an der Trägerschaft zahlreicher Museen beteiligt. Pellengahr leitet zudem in Personalunion die Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern.