"Heiliger Zorn": So kritisiert Sigi Zimmerschied "Gutmenschen"

"Masken haben Vorteile, auch optisch. Es gibt Gesichter, die muss man nicht sehen." Und zwar nicht – das wird im Laufe von Sigi Zimmerschieds 70 Minuten kurzem "Maskenball" klar – nicht, weil diese Gesichter so hässlich wären, sondern weil man ihnen ihre Dummheit förmlich ansieht. Denn die eigentliche Seuche, das ist für Zimmerschied nicht Corona, sondern der törichte Mensch, der einem an allen Ecken und Enden begegnet. Dummheit hat viele Gesichter. Das Spektrum reicht von rappenden Dünnbrettbohrern bis zu "verschwörungstheorie-besoffenen Impfgegnern".

Corona nun hat nicht nur zur Folge, dass die Menschen ihre Gesichter verhüllen. Zimmerschied macht auch einen gegenteiligen, nämlich demaskierenden Effekt aus: Dumm war der Mensch ja schon immer, die Pandemie macht viele Torheiten jetzt aber erst so richtig sichtbar.

Etwas unrund, aber voll schneidend böser Komik

Für Zimmerschied ist das Anlass, den Deppen der Gegenwart ein paar Idioten-Figuren aus dem Fundus seiner früheren Programme hinzu zu gesellen. "Maskenball" ist auch ein verkapptes "Best-of"-Programm, in dem Zimmerschied altes und neues Material miteinander verknüpft. Dramaturgisch wirkt das mitunter unrund, von schneidend böser Komik aber ist es allemal.

Was man für Dummheit hält, ist natürlich höchst subjektiv. Sigi Zimmerschied zählt zu den Verblödeten und Verbohrten nicht nur die Ewig-Gestrigen vom rechten Rand und die Corona-Leugner von heute, sondern diagnostiziert auch eine Gutmenschen-Seuche.

Vor allem die Verfechter der Political Correctness, bei denen er eine Art fundamentalistischen Verbots-Furor ausgemacht hat, erregen Zimmerschieds geradezu heiligen Zorn. In einer längeren Programmpassage ergreift er daher Partei für seinen Kollegen Helmut Schleich, der in seiner Sendung im BR-Fernsehen vor einigen Wochen einen afrikanischen Diktator spielte und sich dazu schwarz schminkte. Daraufhin wurde Schleich vorgeworfen, er habe die rassistische Tradition des Blackfacing bedient. Was bleibt noch, fragt Zimmerschied, wenn alles verboten würde, wovon sich irgendjemand verunglimpft fühlt, und kommt zu dem Schluss: nicht mehr viel Unverfängliches.

Mit seiner Haltung reiht sich Zimmerschied ein unter viele Kabarettisten, die die Freiheit der Kunst im Allgemeinen und der Satire im Besondern durch PC-Regeln in Gefahr sehen. Diese Freiheit ist in der Tat ein hohes Gut, das es zu verteidigen gilt. Die Art allerdings, wie Zimmerschied die Argumente der Gegenseite in Bausch und Bogen in die Tonne tritt, erinnert ironischerweise an die Betonschädeligkeit, die er selbst der Gegenseite attestiert. Die Rolle des Verfechters der Kunstfreiheit ist eben auch eine Maske, hinter der man es sich bequem machen kann, statt sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Statt zu differenzieren, zeigt Zimmerschied klare Kante. Was im Kabarett, wo man es nie allen recht machen sollte, eigentlich nicht verkehrt ist. Hier allerdings trägt es zur weiterenn Verhärtung der eh schon starren Fronten bei.