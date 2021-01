Heiliger Nonsens – Theatermacher Herbert Fritsch wird 70

Eigentlich bräuchte man mindestens zwei Beiträge, um Herbert Fritsch angemessen zu würdigen, denn er hat ja auch mindestens zwei Berufe: Schauspieler und Regisseur. Dass er auch sein eigener Bühnenbildner ist und zudem mit Film experimentiert hat, ist da noch gar nicht mit einberechnet. Trotzdem ist Fritsch kein Zerrissener, das Theater war nicht der Riss, eher die Rettung in seinem Leben. "Unfug" ist ein harmloses Wort für das, was Fritsch in jungen Jahren in den Konflikt mit dem Gesetz brachte: Drogensucht. Und dass er wegen diese "Unfugs" einen Beruf ergreifen musste, hatte mit einem Richter zu tun, der eben das zur Bewährungsauflage machte.

Schauspielerei als Anti-Drogen-Therapie

Fritsch schaffte es dann tatsächlich an die Münchner Otto-Falckenberg-Schauspielschule.

In München, wo Herbert Fritsch später am Bayerischen Staatsschauspiel engagiert war, lernte er auch Frank Castorf kennen. Fritsch spielte 1989 den Mellefont in dessen Lessing-Inszenierung "Miss Sara Sampson", der ersten Inszenierung des Ost-Berliner Regisseurs im Westen übrigens, noch vor dem Mauerfall. "Lessing zu Minna gemacht", titelte damals eine Zeitung über die Aufführung, in der gezetert und gezappelt wurde und Fritsch eine Masturbationsszene hatte, wegen der der damalige Bayerische Innenminister Tandler die Absetzung des Stücks forderte.

Die Jury des Theatertreffens dagegen lud "Miss Sara Sampson" nach Berlin ein, wohin Herbert Fritsch später ganz wechseln sollte, als Castorf die Intendanz der Volksbühne übernahm.

Entgrenzung als Prinzip

Castorfs Theater ist eines der Entgrenzung, und Fritsch war der ideale Schauspieler dafür, weil er weder seelische noch körperliche Entblößungen scheute und mit endlosen Extempores auch die Grenzen dramaturgischer Zeit-Ökonomie lustvoll sprengte. Das war von derselben absoluten Konsequenz, mit der Fritsch später als Regisseur sein radikales Spaßtheater entfesselte. Zum Beispiel 2012 "Murmel Murmel" nach dem gleichnamigen Buch des konkreten Poeten Dieter Roth, natürlich an der Volksbühne.