Katholische Vorbilder: Brauchen wir heute noch Heilige?

Zur katholischen Kirche gehören die Heiligen dazu. In der katholischen Messe werden Heilige verehrt. Namenstage erinnern an die Heiligen. Sie werden als Schutzpatrone und bei Krankheiten angerufen. So zum Beispiel der Heilige Blasius, der bei Halsschmerzen helfen, oder die Heilige Margarete, die Gebärende schützen soll.

Namenspatrone werden gerne zur Taufe verschenkt

Michael Brunner verkauft in seinem Laden in der Münchner Innenstadt holzgeschnitzte Heiligenfiguren in allen Größen. Zu seiner Kundschaft gehören Touristen, aber auch Einheimische, die sich einen Schutzheiligen zulegen wollen.

"Gut geht der Heilige Michael, der Joseph: die klassischen Heiligen, die man früher gehabt hat. Das sind oft Namenspatronen, die als Tauf- oder Geburtstagsgeschenk verschenkt werden." Michael Brunner

Die katholischen Kirche verzeichnet 6.650 Heilige und Selige

Michael Brunner hat nur einen Bruchteil aller Heiligen im Sortiment. Wie viele Heilige es in der katholischen Kirche genau gibt, ist unklar. Im sogenannte Martyrium Romanum, dem offiziellen Heiligen-Katalog, stehen 6.650 Heilige und Selige. Diese Liste ist allerdings unvollständig. Je nach Region werden andere Heilige verehrt. Sie sind Vorbilder für die Gläubigen.

Um das Leben und Wirken der Heiligen ranken sich zahlreiche Legenden: Der Heilige Georg soll einen feuerspeienden Drachen besiegt haben. Der Heilige Florian hat nach seinem Tod eine Quelle entspringen lassen. Und Antonius von Padua soll vor Fischen gepredigt und so die Bewohner von Rimini bekehrt haben.

Viele Heiligenlegenden ähneln sich

In vielen Heiligenlegenden finden sich Stereotype und Motive, die sich wiederholen, sagt der Liturgiewissenschaftler Winfried Haunerland von der LMU München:

"Heilige sind in der Regel Menschen, die eine gewisse Ernsthaftigkeit haben, trotzdem sehr freundlich sind, meistens auch von schöner Gestalt, aber nicht im oberflächlichen Sinn. Sondern sie werden als Menschen geschildert, die eine gewissen Sympathie mit sich trugen." Winfried Haunerland

Viele Heilige wurden grausam ermordet: Ob Hängen, Vierteilen, Rädern, Verbrennen - die Mordmethoden in den Heiligenlegenden sind blutrünstiger als so mancher moderne Krimi oder Thriller. Ob das nun Laurentius ist, der auf einem glühenden Rost den Tod fand, oder Barbara, die von ihrem Vater geköpft wurde.

Keine historischen Erzählungen, sondern Trostgeschichten

Es gehe allerdings nicht darum, diese Erzählungen als historisch anzusehen, sagt Haunerland. Sondern die Legenden sind Trostgeschichten, in denen Heilige zum Vorbild werden. Letztlich geht es um den Mut und die Gottesfurcht, welche die Heiligen gezeigt haben. Die Heiligenlegenden haben ihren Ursprung in einer Zeit, in der die Menschen große Brutalität erlitten und dann mit Blick auf die Heiligen, die noch viel Schlimmeres erlebt haben, etwas Trost erfuhren.

Heiligenlegenden spielen also in einer längst vergangenen Zeit. Die Geschichten sind abenteuerlich und wundersam, für moderne Ohren unrealistisch und überzeichnet. Trotzdem spricht der Papst auch heute noch Menschen heilig. Die modernen Heiligen unterscheiden sich jedoch von den Heiligen der Legenden.

"Wenn ich auf die modernen Heiligen gucke, sehe ich, dass in den neuzeitlichen Heiligsprechungsverfahren sehr stark auf historische Wahrheiten wert gelegt wird. Die katholische Kirche will also nicht Heiligenlegenden heiligsprechen, sondern sagen, das sind Menschen, von denen wir etwas ablesen können." Winfried Haunerland

Der Umgang mit den Heiligen hat sich gewandelt

Im Jahr 2018 hat Papst Franziskus sieben Frauen und Männer heiliggesprochen. Darunter Papst Paul VI., den salvadorianischen Bischof Oscar Romero und eine deutsche Ordensschwester. Heilige des 20. Jahrhunderts sind Vorbilder mit Kultstatus wie Mutter Theresa, aber auch Menschen, die entschiedenen Widerstand gegen die NS-Diktatur geleistet haben.

Der Umgang mit den Heiligen hat sich gewandelt. Es haftet ihnen nicht mehr der Nimbus des Phantastischen an. Gleichzeitig ist zu beobachten: Die alte Tradition, sein Kind nach dem jeweiligen Tagespatron zu benennen, ist in vielen katholischen Familien inzwischen in Vergessenheit geraten.

Heilige sind längst nicht mehr so populär, wie sie es einmal waren. Das merkt auch Michael Brunner. Der Verkauf von Heiligenfiguren ist zum Nischengeschäft geworden, sagt er.