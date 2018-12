Heiligabend-Gottesdienst nur mit Eintrittskarte?

In Gemeinden herrscht an Weihnachten Ausnahmezustand: Um noch einen Platz in den Heiligabend-Gottesdiensten zu ergattern, kommen viele Besucher schon bis zu einer Stunde vorher in die Kirche. Besonders beliebt sind die Kinder-, Familien- und Senioren-Gottesdienste am Nachmittag. Kirchenbesucher, die eher selten in die Messe gehen, reservieren ganze Sitzbänke mit Jacken. Treue Kirchgänger sind verärgert.

Die schiere Masse an Gottesdienstbesuchern und die Rücksichtslosigkeit Einzelner hat eine evangelische Kirchengemeinde in Essen dazu veranlasst, Eintrittskarten für die Nachmittags-Gottesdienste an Heiligabend zu vergeben. Die Karten sind zwar kostenlos. Sollen aber dafür sorgen, dass jeder in der Kirche auch einen Platz findet.

Ordner verhindern Kampf um Sitzplätze

Eintrittskarten für den Gottesdienst - solche Pläne gibt es in bayerischen Gemeinden bislang nicht. Die Christuskirche in München-Neuhausen etwa, mit rund 900 Plätzen eine der größten evangelischen Kirchen in der bayerischen Landeshauptstadt, antwortet auf die große Nachfrage mit einem erweiterten Angebot: Fünf Gottesdienste bietet die Gemeinde an Heiligabend im eineinhalb-Stunden-Takt an. Ordner sorgen für einen gesitteten Ablauf und versuchen so, den Kampf um Sitzplätze erst gar nicht entstehen zu lassen.

"Das sind schon Großveranstaltungen", sagt Pfarrer Ulrich Haberl, "wir müssen einen Rahmen herstellen, dass alles in einer guten und besinnlichen Weise über die Bühne geht." Frühzeitiges Reservieren von Kirchenplätzen ist in Neuhausen nicht möglich, Einlass ist bei allen Gottesdiensten eine Viertelstunde vor Beginn. Um Platz zu sparen und die Fluchtwege freizuhalten, können Kinderwägen im Gemeindesaal der Kirche "geparkt" werden. Außerdem wird im Gemeindeblatt den Kirchgängern empfohlen, auf weniger volle Gottesdienste auszuweichen.

Gottesdienst auf Leinwand übertragen

Jeder solle an Weihnachten den Gottesdienst besuchen und mitfeiern können. Das finden der Pfarrer und der Kirchenvorstand der Adventskirche in Neuaubing, im Westen von München. Nur ungern erinnern sie sich, dass vor fünf Jahren Gläubige am Heiligabend gebeten wurden, wieder zu gehen, wegen Überfüllung. Das sollte nicht noch einmal vorkommen. Ein zusätzlicher Gottesdienst, der auch auf eine Leinwand ins Gemeindehaus übertragen wird, machen es möglich. Eintrittskarten zu verteilen, ist für den Pfarrer der Gemeinde, Bernhard Vocke, keine Option.

Die Idee, Platzkarten für Christmetten zu verteilen, ist übrigens nicht neu. 2015 entschied der Kirchenvorstand in Ober-Ramstadt bei Darmstadt Tickets für Heiligabend einzuführen. In der Nachbargmeinde Roßdorf gab es diese bereits. 2009 forderten Politiker von FDP und Union sogar ein „Sitzrecht“ für Kirchensteuerzahler, nachdem am Berliner Dom Gläubige wegen Überfüllung wieder nach Hause geschickt werden mussten.