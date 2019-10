Heikle Ehrung: So skandalträchtig ist der Literatur-Nobelpreis

Boris Pasternak war 1958 zunächst begeistert, als ihm der Preis zuerkannt wurde, musste ihn auf Druck der sowjetischen Behörden jedoch nachträglich ausschlagen. Die regierungsamtlichen Zensoren in Moskau waren empört, da sie den Roman "Doktor Schiwago" abgelehnt hatten, das Buch jedoch mit Hilfe der amerikanischen CIA dann doch im Westen erscheinen konnte. Pasternak sah sich in seiner Heimat daraufhin wüsten Beschimpfungen ausgesetzt. Als ihm die Ausbürgerung angedroht wurde, schrieb er entnervt an die Akademie: "Mit Rücksicht auf die Bedeutung, die dieser Auszeichnung in der Gesellschaft, der ich angehöre, beigemessen wird, muss ich auf den mir zugedachten unverdienten Preis verzichten."

Schon einmal zwei Preisträger

In den Statuten der Schwedischen Akademie heißt es, dass die Preisvergabe verschoben wird, wenn in einem Jahr kein geeigneter Kandidat zur Verfügung steht. Das war nach der Einschätzung der Jury 1949 der Fall. Daher gab es ein Jahr später folgerichtig zwei Preisträger: Der US-Autor William Faulkner wurde rückwirkend bedacht, der britische Philosoph Bertrand Russell für 1950. Übrigens liebäugelte auch Faulkner damit, den Preis abzulehnen, erst seine Frau überzeugte ihn vom Gegenteil. In den Kriegsjahren 1914 und 1918 wurden keine Literatur-Nobelpreise vergeben, obwohl die Physiker und Chemiker nicht so zurückhaltend waren. Im Zweiten Weltkrieg, von 1940 bis 1943, verzichtete die Akademie ebenfalls auf den Literaturpreis, obwohl es zumindest 1943 ebenfalls bereits wieder Preisträger für Physik, Chemie und Medizin gegeben hatte.