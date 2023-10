"Heikel und gefährlich": Streit um Umgang mit Putins Gegnern

Ausgerechnet in der staatstragenden "Rossijskaja Gazeta" appellierte Pawel Basinsky, der russische Staatspreisträger von 2018, an das Putin-Regime, auf seine im Ausland lebenden Kritiker zuzugehen: "Die Hauptaufgabe der Kultur besteht darin, Menschen zu vereinen." Das sorgte für erhebliches Aufsehen, ist der Kreml doch eher dafür bekannt, auch noch den leisesten Widerspruch zu unterdrücken und unliebsame Autoren als "ausländische Agenten" zu schikanieren oder gleich mit Strafverfahren zu überziehen. Kein Wunder, dass fast alle prominenten Putin-Kritiker das Land verlassen haben. Basinsky forderte im Gegensatz dazu: "Wir müssen unsere russischen Talente wertschätzen, auch wenn wir ideologisch nicht mit ihnen übereinstimmen."

"Viele Menschen haben derzeit Schmerzen"

Er sei sich bewusst, so der ausgewiesene Maxim-Gorki-Experte, dass sein Vorstoß "heikel und sogar gefährlich" sei, aber er sehe sich verpflichtet, das auszusprechen, "was wirklich weh tut". Er sei weder von Politik, noch Ideologie getrieben, sondern "einfach von menschlichen Gefühlen". Er wollte ausdrücklich nicht entscheiden, ob es "gut oder schlecht" sei, ins Exil zu gehen. Auf jeden Fall müssten Kulturschaffende daran arbeiten, Gräben zu überwinden: "Wenn eine Kultur ihre Hauptaufgabe nicht mehr erfüllt, hört sie auf, Kultur zu sein. Darüber sprachen unsere Genies: Puschkin, Tolstoi, Dostojewski. Wir müssen klüger sein als Europa und Amerika. Wir müssen unsere russischen Talente schätzen, auch wenn wir ideologisch nicht mit ihnen übereinstimmen. Das ist schwer. Aber das ist intellektuelle und ästhetische Breite und Tiefe. Letztlich entspricht es den Möglichkeiten, die uns die Seele eröffnet."

"Wovor müssen wir Angst haben?"

Der Autor erinnerte an einstige Exilanten wie Iwan Bunin und Maxim Gorki, die längst zu Klassikern der russischen Literatur wurden und ihre ideologischen Meinungsverschiedenheiten freundschaftlich beigelegt hätten. Im Übrigen hätten auch Puschkin und Dostojewski Ärger mit den Behörden gehabt. Den heutigen Dissidenten rief Basinsky hinterher: "Na gut, mögt ihr gehen, tief verletzt. Viele Menschen haben derzeit Schmerzen. Aber warum gibt es so einen gegenseitigen Hass zwischen euch, den Kollegen von gestern (ich sage ausdrücklich nicht: den Freunden – obwohl es auch das gibt)?" Basinskys Fazit in seinem "Appell an alle": "Ich verstehe, dass ich unzeitgemäße Worte spreche. Aber glauben Sie mir, morgen werden sie zur rechten Zeit kommen."

Konkret verwies der Autor auf seinen in den USA lebenden Kollegen Dmitri Bykow, der gerade ein im Ausland viel diskutiertes Buch über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte ("VZ"). Die Empfehlung von Basinsky: "Lasst es uns lesen. Lasst uns darüber reden. Kritiker, Historiker, Politiker. Damit wir den Autor auf die Matte legen. Wovor müssen wir Angst haben, wenn die Wahrheit mit uns ist?"

"Zeitung geht davon aus, dass der Krieg enden wird"

In der Exil-Zeitung "Novaya Gazeta Europe" wurde spekuliert, mit dem Artikel habe der Chefredakteur der regierungsnahen ""Rossijskaja Gazeta", Wladislaw Fronin, einen zaghaften Versuch gemacht, innerhalb des Systems für mehr Liberalität und Toleranz zu werben. Die Kriegspartei sei keineswegs so "monolithisch", wie es manchmal scheine: "Die Rossijskaja Gazeta geht davon aus, dass der Krieg früher oder später enden wird, im Gegensatz zu anderen Propagandapublikationen, die so tun, als würde der Krieg so lange weitergehen, bis alle sterben." So gesehen ist es also eine "Lockerungsübung", die Autor Basinsky versuchte, was angesichts seiner Prominenz eine riskante Übung ist.

"Das Persönliche muss persönlich bleiben"

Kaum verwunderlich, dass die Vorsitzende im Kulturausschuss des russischen Parlaments, Jelena Jampolskaja, recht unwirsch reagierte: "Ich bin immer noch sicher, dass eine Grenze überschritten wurde – und dass es kein Zurück mehr gibt. Im Großen und Ganzen gibt es nur wenige, die diese Grenze überschritten haben, aber sie sind sichtbar und hörbar, bei ihnen ist alles klar, und sie der Gesellschaft als Gnadensuchende darzustellen bedeutet, die Gesellschaft unnötig zu erzürnen." Sie verstehe sehr wohl, dass es zwischenmenschliche Sympathien gebe, so die Politikerin: "Ich verstehe alles, wir sind alle Menschen, ich selbst bin davon nicht frei. Aber das Persönliche muss persönlich bleiben."

Besonders empört zeigte sich Jampolskaja, dass der erwähnte Dmitri Bykow als "russisches Talent" bezeichnet wurde. Das sei er nicht mal zu seinen "besten Zeiten" gewesen. Die Aufregung um sein Selenskyj-Buch "VZ" sei daher "nicht angemessen". Propagandist Dmitri Olschansky ereiferte sich sogar, Bykow sei ein "völlig unverschämter Idiot". Im Grunde genommen sei es eine "verkehrte Welt", die Basinsky beschreibe, wonach die Russen ihre "Reißzähne fletschten", während der Westen "friedlich auf der Wiese äse".

Immerhin, Olschansky schließt sich dem umstrittenen Essay insofern an, als er die Freiheit der Unfreiheit vorzieht: "Es ist eine traurige Erkenntnis, dass unsere Regierung wie folgt funktioniert: Wenn du wirklich willst, dass sie eine grausame Zensur einführt und einen Bastard zum Schweigen bringt, dann wird sie das tun: Sie wird tatsächlich eines Tages die Zensur einführen, aber nur, um dich persönlich zum Schweigen zu bringen."

"Vergifteter Kuchen"

Auch Propagandist Roman Antonowski kann dem Vorschlag von mehr Toleranz gegenüber Exilanten wenig abgewinnen: "Unter den Künstlern, die Russland verlassen haben, gibt es keine Genies." Bykow zum Beispiel sei nicht mit dem modernen Klassiker Bunin vergleichbar. Im Übrigen habe selbst ein Leo Tolstoi sich zu Lebzeiten nicht erlauben können, den orthodoxen Glauben in Fragen zu stellen: "Es ist überhaupt nicht möglich, Verräter wie moderne russische, angeblich oppositionelle Exilanten zu mögen und ihnen den Verrat am Vaterland zu verzeihen."

Der kremlnahe Kommentator Igor Karaulow schimpfte: "Seien wir nicht naiv. Angenommen, jemand kommt mit einem vergifteten Kuchen zu Ihnen, den Ihre Widersacher auf Bestellung zubereitet haben. Nun, lassen Sie ihn auftischen und essen Sie ihn? Die Situation ist hier die gleiche. Bykow hat für Geld (ich weiß nicht von wem, aber offensichtlich nicht von unseren Freunden) eine ideologische Waffe gegen uns hergestellt und will damit in unser Haus eindringen. Sollen wir ihn reinlassen oder nicht?" Die russischen Behörden müssten durchaus "verschiedene Menschen in die Zusammenarbeit einbeziehen und nach Gemeinsamkeiten mit ihnen suchen", so Karaulow, aber nur mit inländischen Kritikern, nicht mit Exilanten.

"Keine Literaturdiskussion ohne Hinrichtungen"

Politologe Georgi Bovt schrieb in einem Kommentar zu der Auseinandersetzung, er selbst stimme mit Basinsky "im Wesentlichen" überein, müsse jedoch einschränken: "Es scheint, dass keine einzige sogenannte Literaturdiskussion in Russland ohne behördliche Folgen oder gar Inhaftierungen und Hinrichtungen verlaufen ist. Daher ist es wahrscheinlich besser, zunächst zu warten, um den Kreis der Diskussionsteilnehmer zu erweitern. Bis die 'ehrliche Wut', die aus irgendeinem Grund wie eine Welle über uns hinweg schwappt, nachlässt."