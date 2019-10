"Ölbeben": So bohrt Donald Trump die Energiewende kaputt

Andererseits schlagen Sie in Ihrem Buch auch den großen kritischen Bogen zur aktuellen Energiepolitik eines Donald Trump…

Trump verdankt viele seiner außenpolitischen Möglichkeiten der Tatsache, dass die USA eben nicht mehr so abhängig von importiertem Öl und anderen Energiequellen sind. 2007, bevor die Fracker so richtig losgelegt haben, hatte man ja den Eindruck, mit fünf Millionen Barrel am Tag war das nur noch halb so viel wie in den 1970er-Jahren. Sowohl Umweltschützer als auch Vertreter der Energiebranche waren sich einig, das läuft jetzt langsam aus – und dann müssen wir uns was überlegen. Es war ganz klar: Wir werden dann nicht mehr so viel eigenes Öl haben, wir werden total abhängig sein, deswegen müssen wir eigene erneuerbare Quellen schaffen und anfangen Energie zu sparen, was ja in den USA, im Land der dicken Autos, verpönt war. Und bevor das richtig in Gang gekommen ist, haben die Fracker losgelegt und diese Idee der erzwungenen Energiewende einfach kaputt gebohrt. Und mit Trump ist ein Präsident im Amt, der das mit Vollgas zurück ins neue Zeitalter schieben will. Das ist sein Plan.

Ist das ein guter Punkt, um mal die Perspektive zu wechseln und aus europäischer Distanz auf dieses Phänomen zu schauen?

Beim Thema Fracking finde ich es sehr interessant, dass die Deutschen sich fast noch mehr Gedanken dazu gemacht haben als die Amerikaner. Ich denke, für die Europäer ist das Problem, dass sie mit den USA einen Verbündeten haben, der plötzlich gar nicht mehr wie ein Verbündeter agiert, sondern eher wie ein Konkurrent. Das beeinflusst auch die Politik. Europa war sehr lange daran gewöhnt, dass die Amerikaner dafür gesorgt haben, dass die Energiequellen geschützt sind. Wir waren praktisch auf demselben Supertanker unterwegs, wenn man so will, und die Europäer merken jetzt mit Schrecken, dass wir plötzlich in ganz unterschiedliche Richtungen reisen.

Welche Rolle spielt bei diesem Befund vielleicht ein kultureller Graben? Europa beschreitet eher den Weg des Verbots, die USA eher den der unbegrenzten Möglichkeiten…

Das Verständnisproblem besteht auch darin, dass die Amerikaner nie gut darauf reagiert haben, wenn gesagt wird: Das muss eingeschränkt werden, wir müssen vorsichtiger sein. Wenn Amerika anfangen würde, in einem Maß Energie zu sparen wie es jetzt unter anderem in Europa der Fall ist, dann würden wir gar nicht mehr so viel brauchen. Das hatte schon mal ganz vorsichtig begonnen, mit Obama und seiner Politik gegenüber den Autobauern. Das war aber zu einer Zeit, als Benzin in den USA sehr teuer war. Da haben die Leute tatsächlich angefangen, kleinere Autos zu kaufen und man hat gedacht: Naja, vielleicht geht es auch kleiner, vielleicht schaffen wir diesen Mentalitätswandel doch. Jetzt stellt sich raus, dass das von Trump nicht mehr verfolgt wird, sondern im Gegenteil auch der Benzinpreis, der über lange Zeit wieder sehr niedrig war, dazu geführt hat, dass wir demnächst hier in den USA überhaupt gar keine Autos mehr bauen, weil hier kein Mensch mehr normale Autos kauft. Auf den Straßen sind fast nur noch Pickups und Trucks.

Nochmal Blick zurück auf Europa und die USA: Beide betrifft die Protestbewegung „Extinction Rebellion“. Wie verorten Sie die in diesem Gemenge?

"Extinction Rebellion" hat ja auch hier eine Aktion durchgeführt, und zwar am Börsen-Bullen in der Nähe der New York Stock Exchange. Warum machen die das gerade da? Weil die Klimaschützer erkannt haben: Ohne Finanzen, ohne Kapital, ohne die Wall Street geht den Frackern schnell die Luft aus. Die Wall Street ihrerseits ist aber inzwischen ein bisschen müde geworden. Denn es wurde sehr viel Geld verbrannt. Und jetzt kommt der Clou: Die Fracker mit ihrem unglaublichen Erfolg haben dazu geführt, dass der Ölpreis insgesamt gefallen ist, so nachhaltig, dass noch nicht einmal die Attacken auf Saudi-Arabien kürzlich zu einem höheren Preis geführt haben.

Wenn Sie vor zehn Jahren eine solche Attacke gehabt hätten, dann hätten wir einen Ölpreis von 150 Dollar. Jetzt haben wir einen von 60. Und die Wall Street sagt: Wenn ihr jetzt nicht langsam anfangt, Geld zu verdienen, dann kriegt ihr kein neues mehr. Sie wandert weiter und hat inzwischen auch grüne Anlagen für sich entdeckt, und irgendwie hat man ein bisschen die Lust verloren. Und das könnte tatsächlich dazu führen – viel mehr als jedes Verbot und jede Protest-Aktion – dass den Frackern das Licht ausgepustet wird.