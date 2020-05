Heidegger ist auch kein Trost: Einsam in der Corona-Krise

Der Blick des Anderen, über den Sartre in seinem Erfolgsbuch "Das Sein und das Nichts" ("L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique", 1943) so originell nachdachte, er bleibt in der Isolation aus. Niemand kann uns dort verächtlich ansehen, abschätzig mustern, aufmunternd anlächeln, gönnerhaft bemitleiden. Kurz und gut: uns in eine Rolle zwingen, uns die Schamröte ins Gesicht treiben, uns das Leben buchstäblich "zur Hölle" machen. Nie waren wir so frei wie in der Corona-Krise, hätte Sartre womöglich behauptet – so, wie er bekanntlich der Meinung war, dass die Franzosen nie so frei waren wie zur Zeit der deutschen Besatzung – nämlich frei, Entscheidungen zu treffen, sogar heldenhafte.

Wenn das Spiegelbild Falten bekommt

Noch ist allerdings sehr die Frage, ob die Menschen beim Abstandhalten, in der Quarantäne, in der häuslichen Ausnahmesituation, über sich hinauswachsen oder in sich hinein schrumpfen, denn wenn der Blick des Anderen, des Gegenübers fehlt, dann bleibt natürlich immer noch die Möglichkeit, sich selbst anzusehen. Der berühmte Schönling Narziss hat es vorgemacht und wurde daran irre, nämlich an der Stelle, an der er wieder mal sein eigenes Spiegelbild bewunderte und die Götter ein Laubblatt auf die Wasseroberfläche fallen ließen. Es kräuselten sich die Wellen und das Spiegelbild bekam Falten, was Narziss so erschreckte, dass er starb.

Oscar Wilde hat das Motiv in seinem Roman "Das Bildnis des Dorian Gray" eindrucksvoll modernisiert. Nathalie Sarraute schrieb über die Verzweiflung des einsamen Menschen ihren Anti-Roman "Porträt eines Unbekannten", übrigens auch zur Zeit der deutschen Besetzung von Paris, und empfahl allen, die sich über den Blick des Anderen mal so richtig schlau machen wollen, Dostojewski zu lesen. Ist ja auch irgendwie heldenhaft.