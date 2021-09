Heftiger Streit um Wiener Ehrenbürgerschaft für Elfriede Jelinek

Wieder mal scharfer Gegenwind für Elfriede Jelinek aus der rechten Ecke: Der FPÖ-Kultursprecher im Wiener Gemeinderat, Stefan Berger, nannte sie eine "Österreich-Hasserin": "Jelinek hat durch ihr Verhalten und ihre Äußerungen in der Vergangenheit gezeigt, dass sie dieser Ehrung nicht würdig ist." Anlass für die Aufregung: Gestern entschied der Wiener Gemeinderat, der Autorin die Ehrenbürgerschaft der österreichischen Hauptstadt zu verleihen, eine äußerst seltene Auszeichnung. In den letzten zwanzig Jahren kamen nur 13 Personen in den Genuss dieser Ehre, darunter 2015 die Schriftstellerin Friederike Mayröcker.

FPÖ kritisiert "Aufführungsverbote"

"Wien verfügt über viele herausragende Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen, die sich für ihre Leistungen und ihr Lebenswerk die Verleihung einer Ehrenbürgerschaft wahrlich mehr verdienen würden als Jelinek", so der FPÖ-Vertreter in einer Stellungnahme. Seine Argumente: Jelinek sei in den "Hochzeiten des Kalten Krieges" Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen und habe sich mit "Unterdrückung, Freiheitsentzug und dem Tod unschuldiger Menschen" identifiziert. Das sei ein "entsprechendes persönliches und politisches Bekenntnis", so Berger gegenüber dem BR: "Woran wir uns sehr stoßen, ist, dass sie Wien und Österreich zum Teil auch massiv beschimpft hat."

Grundmotiv ihrer Arbeit sei: "Der Hass ist mein Motor." Im Übrigen habe sie Wien und Österreich mit "Aufführungsverboten bestraft", wenn Wahlergebnisse nicht ihren Vorstellungen entsprochen hätten. Tatsächlich hatte Jelinek 2004 in einem aufsehenerregenden Interview mit der "Berliner Zeitung" gesagt: "Der Hass ist mein Motor. Nicht hassen zu müssen, wäre für mich eine Erholung. Aber diese Erholung ist mir offenbar nicht vergönnt."

"Elfriede Jelinek teilte immer auch außerhalb ihrer Stücke in diversen Interviews ordentlich aus, dann muss man sich auch damit abfinden und damit rechnen, dass sich andere entsprechend zur Wehr setzen", so Berger im Gespräch. "Jelinek hat immer laut in den Wald hineingerufen, und hat sich dann beschwert, wenn es zurückgeschallt hat."

SPÖ: "Das ist kein Beliebtheitscontest"

Ungeachtet der FPÖ-Kritik entschied der Wiener Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung, Jelinek auszuzeichnen. SPÖ-Sprecher Jörg Neumayer schrieb in seiner Stellungnahme: "Das Jelinek-Bashing ist völlig unangebracht und unwürdig. Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien an die Literaturnobelpreisträgerin ist eine Ehre für Wien." Er warf der FPÖ vor, aus gekränkter Eitelkeit gegen die Entscheidung zu sein: "Natürlich hat die FPÖ ein Problem, wenn die Werke und Texte Jelineks den Freiheitlichen den Spiegel vorhalten, dafür kann die FPÖ aber nicht den Spiegel verantwortlich machen, sondern ausschließlich das eigene Verhalten." Im Übrigen sei das "Kulturverständnis der FPÖ glücklicherweise nicht der Maßstab" für die Verleihung von Auszeichnungen.

"Das ist kein Beliebtheitscontest", so Neumayer über die Entscheidung, "sondern die Würdigung einer Person, die sich um die Stadt, ihre BürgerInnen und den notwendigen Diskurs über gesellschaftliche Zustände, besonders verdient gemacht hat. Es steht außer Zweifel, dass Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek eine der bedeutendsten Persönlichkeiten und beachtenswertesten LiteratInnen unserer Zeit ist."