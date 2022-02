Healing Architecture: Damit man sich im Krankenhaus wohl fühlt

Endlos lange Flure, kaltes Neonlicht, ein unübersichtlicher Bau, wenig Tageslicht: So sehen viele Kliniken aus. Die Zweckmäßigkeit steht oft über jedem Gestaltungswillen. Trist sah vor einigen Jahren auch der Neubau der Kinderklinik in Augsburg aus, als er kurz vor dem Bezug stand. Erst zwei engagierte Ärzte bemerkten, dass so ein Gebäude viele junge Patientinnen und Patienten geradezu verängstigt. Die Künstlerin Juliane Stiegele, unterstützt von einem Förderverein, gestaltete den bereits fertig gestellten Bau um - und machte ihn freundlicher und attraktiver.

"Healing Architecture" befasst sich mit Wirkung auf Patienten

Wie kann die Architektur von Kliniken und Gesundheitseinrichtungen zur Heilung und Genesung der Patientinnen und Patienten beitragen? "Healing Architecture" befasst sich mit der Konzeption und Gestaltung von Räumen für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen und deren Wahrnehmung und Wirkung auf die Patientinnen und Patienten.

"Es war von Anfang an klar, dass die Ästhetik der Kinder das Krankenhaus bestimmen soll. Es ist dann zu einem Kompromiss mit dem Bestehenden gekommen: Es gibt große Kinderzeichnungen, die großformatig ausgeplottet worden sind, ein acht Meter langes Flugzeug und zweidimensionale Elemente. Zum Teil sind Spiele integriert", zählt Juliane Stiegele auf. "Uns ist es so gelungen, nach drei Jahren die Atmosphäre aufzuwärmen."

Unterschiedliche Farben helfen bei der Orientierung

Die Pädiatrie wird von der Farbe Gelb dominiert, in der Chirurgie leuchtet die Farbe Rot. Das seien die Vorgaben von Seiten des Krankenhauses gewesen, berichtet Stiegele. Den Kindern und ihren Familien sollen die Farben helfen, sich in dem großen Gebäude zu orientieren. Farbige Holzelemente sind an der Wand angebracht. Sie setzen sich in farbigen Ornamenten im Bodenbelag fort. Bunte Kreise auf dem Boden sind spielerische Elemente, die für Abwechslung sorgen. An einer anderen Wand sieht man eine grüne Wolke, nicht weit davon entfernt steht ein Baum mit reifen, knallroten Äpfeln. Die vielen Farben sollen Lebensfreude ausstrahlen.

"Es ist so paradox, jeder designt seine Wohnung alle paar Jahre um. In geschäftlichen Räumen wird viel Wert auf eine positive Ausstrahlung gelegt. Und ausgerechnet wenn es mir am allerschlechtesten geht, dann komme ich in Räume, in denen niemand leben möchte", sagt Juliane Stiegele. "Man muss nur die Leute fragen, wie ungern sie im Krankenhaus sind und wie unwohl sie sich in dieser Atmosphäre fühlen."

Krankenhäuser, in denen sich Patienten wohl fühlen

Wie kann man Krankenhäuser so gestalten, dass sich Menschen darin wohl fühlen? Damit beschäftigt sich die Architektin Christine Nickl-Weller seit Jahrzehnten. Sie ist Professorin an der Technischen Universität Berlin, an der es deutschlandweit den einzigen Lehrstuhl mit dem Schwerpunkt Gesundheitsbauten gibt. Krankenhäuser müssten optimal funktionieren. Sie so zu planen, dass sie gestalterisch auch noch ansprechend sind, sei eine komplexe Aufgabe, so Nickl-Weller. "Die drei wichtigsten stressverursachenden Dinge sind fehlendes Tageslicht, eine schlechte Akustik und Orientierungslosigkeit", sagt Nickl-Weller. Viele Krankenhäuser, die in den 70er und 80er Jahren gebaut worden seien, lägen im Dunkeln und wirkten entsprechend düster.

"Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Orientierung: Dass Patienten erkennen, wo sie hin müssen. Gleichzeitig sollen Besucher den medizinischen Bereich nicht stören", sagt Christine Nickl-Weller. Besucher wollen ins Bettenhaus oder in die Cafeteria, Patienten suchen Aufenthaltsräume oder das Wartezimmer, aber in die Großküche oder den OP-Bereich darf nur das Personal. Deshalb braucht es unterschiedliche Wegführungen. Hier könne man unterschiedliche Farben nutzen, empfiehlt die Architektur-Professorin. Genau das wurde in Augsburg realisiert.

Holz schafft Vertrauen bei Patienten

Es gibt Architekturen, welche die Heilung Kranker fördern - oder aber im schlimmsten Fall verzögern. Der ungute Zuschnitt eines Raumes kann beispielsweise Stress verursachen. Beim Krankenzimmer geht es etwa darum, wo der eigene Schrank steht und der des Bettnachbarn. Der Blick ins Grüne wiederum trägt zur Genesung bei. Materialien wie Holz beruhigen. "Zu Holz hat man Vertrauen, das ist Material, das man von zu Hause aus kennt. Wenn es ins Krankenhaus geht, sind viele Patienten nervös, da ist es wichtig, dass man eine möglichst natürliche Umgebung und Atmosphäre antrifft", sagt Christine Nickl-Weller.

Christine Nickl-Weller und ihr Mann, ebenfalls Architekt, haben eine Stiftung gegründet, die sich dafür einsetzt, dass auf dem Gebiet der Krankenhausarchitektur weiter geforscht wird. Also: Welche Details tun den Menschen gut? Denn gute Krankenhausarchitektur kann nachhaltig dazu beitragen, das Gesundheitssystem zu verbessern; denn je wohler und geborgener ein Patient sich im Krankenhaus fühlt, desto schneller wird er gesund - und verursacht somit auch weniger Kosten. Aber nur mit konkreten Forschungsergebnissen könne man Krankenhausbetreiber davon überzeugen, in die Architektur zu investieren.