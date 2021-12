Hausnamen in der Oberpfalz - warum sie unverzichtbar sind

Im Landkreis Schwandorf werden in diesen Tagen an den Hauswänden von mehr als 1.700 Anwesen und Gehöften neue Schilder angebracht. Neben der Hausnummer und dem Klingelschild gibt die zusätzliche Tafel jetzt den jeweiligen "Hausnamen" bekannt. Mit der Aktion, die mit EU-Geld gefördert wurde, will der Landkreis helfen, die alten Hausnamen vor dem Vergessen zu bewahren.

Warum es Hausnamen gibt

Wenn ein Bauerngeschlecht ausstarb, eine Familie wegzog oder eine Hofstelle verkauft wurde, dann änderte sich zwar der Name der neuen Eigentümer. Die Dorfgemeinschaft aber nutzte meist den bestehenden Hofnamen weiter. Deswegen stimmen bei vielen Bauernhöfen und Anwesen in der Oberpfalz heute Haus- und Familiennamen nicht mehr überein.

Gerade in kleineren Dörfern in der Oberpfalz, in denen es teilweise bis heute keine Straßennamen gibt, war deshalb seit jeher der Hausname oft wichtiger als der amtliche Name. Und das hat sich bis heute gehalten.

Zurück zu den Wurzeln

Stephanie Wischert ist im Schwandorfer Landratsamt für die Regionalentwicklung zuständig. Sie hat die Schilderaktion organisiert. Die Hausnamen feiern ein Comeback, stellte sie fest. In einer immer schnelleren und globalisierteren Welt würden sich viele Menschen wieder für die eigenen Wurzeln interessieren, sagt sie.

Dabei gibt es keine festen Regeln, nach denen ein Hausname vererbt oder weitergegeben wird, oder sogar umzieht, sagt Stephanie Wischert.

"Wenn beispielsweise der Hof aufgelassen wird und die Nachkommen neu bauen, nehmen sie den Hausnamen mit. Ich habe aber auch das Gegenteil: Der Hausname existiert noch, obwohl die jetzigen Bewohner gar nichts mehr damit zu tun haben." Stephanie Wischert, Landratsamt Schwandorf

Mehr als drei Jahre hat es gedauert, bis Recherche und Organisation für die Schilderaktion abgeschlossen waren. Jetzt endlich konnten die Schilder mit den Hausnamen ausgeliefert werden. Jeder interessierte Hausbesitzer aus dem Landkreis Schwandorf konnte ein solches Schild kostenlos beantragen.

Auch Kindergartenkinder machen mit

Mit das größte Interesse fand die Aktion in der Marktgemeinde Winklarn. Bürgermeisterin Sonja Meier freut sich, dass in ihrer Gemeinde gerade die jungen Leute die Hausnamen noch so intensiv nutzen:

"Das wird von den Kindern praktiziert. Die gehen in den Kindergarten und die Schule. Und da ist es üblich, dass die sich mit dem Hausnamen anreden, nicht mal mit dem Vornamen. Die kriegen das von zuhause mit und dann geht das automatisch." Sonja Meier, Bürgermeisterin von Winklarn

Bürgermeisterin Meier hat natürlich selber auch einen Hausnamen und trägt ihn mit Stolz: "Mein Opa war Wagnermeister und somit ist mein Hausname Wagner. Das prägt einen und man hat einen Bezug zum Haus. Die Wagnerei gibt es nicht mehr, der Opa ist auch verstorben. Aber im Dorf ist bekannt, dass wir die Wagner sind."

Hans Bock ist der Dorfchronist von Winklarn und beschäftigt sich seit Jahren mit den Hausnamen in seinem Heimatort. Er sagt, die Hausnamen dienen der Dorfgemeinschaft vor allem zur Orientierung, weil es so viele gleiche Familiennamen gibt: "Wir haben in Winklarn drei Josef Welnhofer. Man muss den Hausnamen wissen - den Simmerl, den Jakob und den Sturm - um sie unterscheiden zu können."

Wer umzieht, nimmt den Hausnamen mit

Die Hausnamen sterben in Winklarn auch deswegen nicht aus, weil die jungen Erwachsenen sie gerne an ihre neuen Wohnsitze mitnehmen, sagt Dorfchronist Bock: "Wir haben vier, die haben ihren Hausnamen mitgenommen. Da haben die Söhne gebaut und wollten alle ein Taferl. Das ist jetzt der Hofner Hans und der andere ist der Hofner Beni".

In der Nachbarortschaft Muschenried ist Maria Baumer zuhause. Ihr Familienanwesen ist wiederum ein Beispiel dafür, dass sich Hausnamen auch ändern können. "Das Haus in dem wir wohnen - da hat meine Oma drin gelebt. Die hatten einen Kramerladen. Das waren die "Kramer". Dann ist ein Mieter drauf gewesen, die hießen "Schuh". Dann war das das Schuh-Haus. Dann haben wir das Haus weggerissen und neu gebaut. Aber wir haben den "Schuh" auch nicht übernommen, sondern sind jetzt die "Baumer"."

Im Landkreis Schwandorf hat das Projekt jedenfalls in vielen Ortschaften dazu geführt, dass sich die Bewohner wieder mit ihren Hausnamen, und somit ihrer Dorfgeschichte und -identität beschäftigen. Das Ziel der Regionalentwickler aus dem Landratsamt dürfte damit schon erfüllt sein.