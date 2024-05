"Haus ohne Ruhe": Bayerische Theatertage in Ingolstadt eröffnet

Fragen nach Schuld und Verantwortung

Zinnie Harris stellt Fragen nach Schuld und Verantwortung für eine Spirale der Gewalt, die scheinbar keinen Anfang und schon gar kein Ende kennt. Sie stellt diese Fragen auf individueller Ebene ebenso wie auf kollektiver, gesellschaftlicher - und unterfüttert den Mythos mit moderner Figurenpsychologie. Dementsprechend mischt sich in die kraftvoll-archaische Sprache des Stücks immer wieder Gegenwarts-Vokabular, und im antiken Tempel-Setting der Bühne von Schölchs Inszenierung tauchen Accessoires von heute auf: eine protzige Armbanduhr am Handgelenk Agamemnons, eine hochgesteckte Sonnenbrille im Haar Kytaimnestras, ein Walkie-Talkie in der Hand eines Wächters.

Wie die "Orestie" des Aischylos ist auch die Neudichtung von Zinnie Harris als Trilogie angelegt. Aber im dritten Teil löst sich die Autorin von der Vorlage und kehrt die Verhältnisse um: Statt Archaik durchsetzt mit Gegenwart gibt es nun Gegenwart mit archaischem Unterbau. Der dritte Teil spielt quasi in einer psychiatrischen Anstalt. "Interessant ist an Setzung", so Schölch: "Wenn man heute über Fluch, über Götter, die einen verfolgen spricht, würde man sofort eingesperrt werden. Alles, was früher in der Mythologie außen war, das ist heute innen in uns und bestimmen uns. Diesen großen Bogen und spannen diese drei Tage."

Ein Abend mit langem Atem also. Wuchtiges Erzähltheater. Ingolstadts Intendant Knut Weber hat diese Inszenierung daher bewusst an den Anfang der Bayerischen Theatertage gesetzt. Diese markieren zugleich den Anfang des Finales seiner Amtszeit, die mit Saisonschluss im Juli nach 13 Jahren zu Ende geht. Tatsächlich verspricht "Haus ohne Ruhe" am Theater Ingolstadt zum Auftakt der Bayerischen Theatertage 2024 ein Abend zu werden, der von der Kraft des Ensembles und ganz entscheidend auch von der Wucht des antiken Chores lebt, dessen Warnung man aber unbedingt nicht befolgen sollte.

Die 39. Bayerischen Theatertage

Wie immer, so ist auch heuer das jährliche Stelldichein von Bayerns Bühnen ist Leistungsschau, Plattform für den Austausch unter den Theaterschaffenden und vor allem: ein Geschenk ans Publikum in der jeweiligen Gastgeberstadt, das ein breit gefächertes Angebot mit Gastspielen aus allen Ecken des Landes erwartet.