Haus des Monats: Quay Quarter Tower – Wolkenkratzer neu erfinden

Gebäudeabschnitte sind leicht versetzt

Die fünf aufeinandergestapelten Gebäudeabschnitte des neuen Quay Quarter Tower in Sydney sind leicht um die zentrale Achse gedreht, jeder für sich, vergleichbar Bauklötzen, die nicht passgenau aufeinanderliegen, sondern etwas versetzt geschichtet sind, so dass sich kleine Vorsprünge bzw. Gemeinschafts-Terrassen ergeben. 3XN Architects passten zudem die unterschiedlichen Drehungen des Baukörpers geschickt den Himmelsrichtungen an, was mit der Nutzung im Inneren in Bezug auf Lichteinfall und Wärmebedarf korrespondiert. Die durch die Verschiebungen in der Fassade auskragenden Gebäudeteile unterstützen zudem die natürliche Verschattung.

Als vertikales Dorf mit großer Aufenthaltsqualität erhebt sich der Quay Quarter Tower nun über Sydney – auch als Ansporn für Architektinnen und Architekten sowie Investoren weltweit, alte Wolkenkratzer nicht mehr abzureißen, sondern sie für die Zukunft fit zu machen.

Im Museum Angewandte Kunst Frankfurt zeigt das Deutsche Architektur Museum noch bis 22. Januar die Ausstellung "Best High-Rises 2022/23 - Internationaler Hochhaus Preis". Bei JOVIS ist zur Ausstellung ein Buch mit den besten Wolkenkratzern 2022/23 erschienen.

Immer jeden ersten Samstag im Monat gibt es in BR24 das Haus des Monats – unterstützt durch die Bayerische Architektenkammer.