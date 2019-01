Verschnupfte Altherren-Kunstbude auf der Suche nach Heilung

Es ist wie bei manchen Grippemitteln: man will nur kurz den Schnupfen bekämpfen und symptomfrei sein – und dann haut der Virus ein paar Tage später voll rein und man liegt flach. Eine langfristige Genesung hat auch Bernhard Spies dem Haus der Kunst München nicht in Aussicht gestellt, mit seiner Entscheidung, die Ausstellungen von Adrian Piper und Joan Jonas abzusagen zugunsten von Markus Lüpertz. Mag sein, dass das für einen Moment Erleichterung für die desolate Lage bringt: Ungeklärte Finanzierung, bevorstehende Sanierung, der abgesprungene Hauptsponsor, der nur zum Teil ersetzt werden konnte – und das Wichtigste: die nach wie vor offene Frage, wer neuer künstlerischer Leiter oder Leiterin wird. Aber so ein Lüpertz ist halt nur Symptombekämpfung.

Der Virus des Haus der Kunst schlummert woanders: Wenn ein kaufmännischer Direktor - als solcher hat Spies ohne Zweifel seine Qualitäten - über längere Zeit auch das künstlerische Programm dominiert, kann das nicht gutgehen. Aus Sanierungszwang allein entstehen nun mal keine inspirierenden Ausstellungen. Sie wachsen im wirtschaftlich-kreativen Ringen darum, das Beste aus dem immer knappen Budget herauszuholen. Was passiert, wenn dieses Ringen nicht statt findet, wenn der Verwalter der Finanz-Misere zu viel kuratorischen Einfluss bekommt, zeigt sich nun im Haus der Kunst. Zwei sehr ungeschickte Entscheidungen sind schon gefallen. Man hat sich dadurch nicht nur zwei spannende Künstlerinnen, sondern auch zwei Museen von Weltrang verprellt.

Adrian Piper stellt gerade im MoMa in New York aus

Zum einen Joan Jonas, die Altmeisterin der Performance. Bernhard Spies sagte ihr letztes Jahr eine in Zusammenarbeit mit der Londoner Tate entstandene Schau ab. Offizielle Begründung: „Managementfehler aus der Vergangenheit“. Inoffizielle: Man konnte anscheinend nicht in Erfahrung bringen, wie teuer das Ganze am Schluss werden würde. Mit solchen Berechnungen hat sich auch der letzten Juni vorzeitig zurück getretene künstlerische Leiter Okwui Enwezor schwer getan. Sein Millionen-Loch im Budget muss nun gestopft werden. Nur, ist das das richtige Mittel?

Die zweite Absage betraf die in Berlin lebende Amerikanerin Adrian Piper und ihre kraftvolle Kunst zu Themen wie Rassismus, Sexismus, Kolonialismus. Piper hat im MoMa NY gerade die bisher größte Retrospektive einer lebenden Künstlerin bekommen, eine ganze Etage wurde für sie frei geräumt. Und das Haus der Kunst? Zeigt Lüpertz. Deutsch, männlich, nicht mehr der Jüngste, hierzulande oft genug zu sehen und bestimmt auch nicht ganz billig. Aber hier musste Spies offenbar nur ein paar deutsche Großgaleristen und Kunstmanager anrufen, um Drittmittel ran zu schaffen. So ähnlich wie bei Jörg Immendorff – derzeit im Haus der Kunst zu sehen. Der zweite Silver Artist, von dem man sich mehr Besucher erwartet.

Die Besucherzahlen? „Stabil auf mäßigem Niveau“

Schade nur, dass man als Journalist nicht benennen kann, wie deutlich dieser vermutete Andrang ausfällt. Manche Zahlen dürfen nämlich nicht zitiert werden. Nur die vage Aussage, dass sich die Besucher seit Jahren, auch schon unter Chris Dercon übrigens, „stabil auf mäßigem Niveau“ halten. Das klingt irgendwie nach chronischer Nasennebenhöhlenentzündung. Noch ein Argument gegen Symptombekämpfung.

Es ist schwer zu sagen, welche politischen Fäden hinter den Kulissen hier gezogen werden – aber sind nicht für das Ansehen und die Akzeptanz eines Museums andere Faktoren wichtiger? Ein spannendes statt ein gefälliges Programm. Die Stationen, die eine Ausstellung nach sich zieht. Und die Anerkennung in der Kunstwelt, die man sich hier erst mal verscherzt hat. Was die ohnehin zähe Suche nach einem neuen künstlerischen Leiter noch schwerer macht. Denn welcher diagnostisch mutige, an Ursachen-Behandlung interessierte Kurator von Rang und Namen sollte diese mehr als verschnupfte Altherren-Kunstbude gesund pflegen wollen?