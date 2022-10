"Haus der aufgehenden Sonne" - Ani über seinen Hörspiel-Krimi

Friedrich Ani, bekannt vor allem durch seine Kriminalromane rund um den Ermittler Tabor Süden, schickt in einem BR/SWR-Hörspiel die Ermittler Fariza Nasri und Jakob Franck ins Münchner Glockenbachviertel. Im Umfeld eines Amüsierclubs (angelehnt an den Song "House of the Rising Sun") passieren mehrere Morde - die Ermittler decken nach und nach auf, was sich in dieser Parallelwelt abspielte. "Im Grunde ist es eine Geschichte über die Angst vor der wahren Liebe", sagt Friedrich Ani. "Und am Ende der Angst geht die Sonne auf."

Ein Interview von Thomas Kretschmer

Der Song "The House of the Rising Sun" hat Ihrem Hörspiel den Titel gegeben, und Sie hatten ihn beim Schreiben im Ohr, als Hintergrund für die Geschichte. Wie haben Sie geschrieben, wie genau kann man sich das vorstellen?

Beim Schreiben direkt kann ich keine Musik hören. Das macht mich verrückt, weil ich da so sehr auf der Suche nach meiner eigenen Melodie bin. Ich kann es nicht genau erklären, warum, aber ich kam ziemlich schnell auf diesen Song. Weil es in dem Hörspiel-Dreiteiler auch um die Liebe geht, um ein Haus, in dem Liebe stattfinden soll oder auch tatsächlich stattfindet. Den Song gibt es ja in verschiedenen Versionen. Alle kennen ihn von den Animals, aber die Frijid Pink Version hat mir damals schon viel besser gefallen. Und dann habe ich gedacht, ich baue den mal ein und nenne das Hörspiel auch so: "Haus der aufgehenden Sonne".

Wie soll man sich dieses Haus der aufgehenden Sonne in Ihrem Hörspiel vorstellen? Was können Sie verraten?

Das Haus existiert in der Realität. Allerdings ist es bei mir natürlich fiktionalisiert. Das Haus steht in der Nähe der Isar in München und eine Fensterfront geht tatsächlich auch nach Osten, also zur aufgehenden Sonne hin. Und in meinem Stück lebt in diesem Haus eine ältere Dame, die sich vorgenommen hat, Menschen, die mit ihrem Liebesleben nicht zu Rande kommen, eine Heimstatt zu geben.

Wie entwickelt sich aus einem Ort, den Sie vermutlich auf einem Spaziergang sehen, ein Tatort in Ihren Geschichten?

Tatorte sind sehr wichtig in Kriminalgeschichten. Man muss als Zuhörerin schon die Möglichkeit haben, hinzugehen und zu schauen, wie es in echt aussieht, finde ich. Wobei ich in letzter Zeit immer mehr dazu übergegangen bin, auch Sachen zu erfinden, also auch Straßen und so. Das gibt mir irgendwie mehr Freiheit. Aber in diesem Hörspiel sind die Orte ziemlich konkret. Das Haus in der Erhardtstraße, das steht da, man kann es anschauen. Es gibt keine Hausnummer in dem Hörspiel, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wo es ist. Wenn die Geschichten komplexer werden oder die Figuren eigenartig sind, versuche ich, Orte zu finden, die ich kenne, wo ich nicht noch mal extra hingehen muss. Jetzt kenne ich die Stadt ganz gut, aber sie verändert sich natürlich stark. In diesem Hörspiel ist es so, dass ich Orte beschrieben habe, die mir am Herzen liegen und die ich schon hundert Mal gesehen habe.

Und wenn Sie durch München laufen, ist es für Sie dann eher Spazierengehen oder Recherchieren?

Ich bin wie ein Polizist und immer im Dienst, als Autor. Wenn ich durch München laufe, schaue ich automatisch, ich nehme die Dinge wahr. Es ist nicht so, dass ich immer etwas aufschreibe, wenn mir etwas Originelles oder Interessantes begegnet. Aber ich stelle fest, dass mir hinterher oft Bilder in den Kopf kommen, die ich dann gut gebrauchen kann fürs Schreiben.

Die Schauplätze bei Ihnen sind fast immer in der Stadt, praktisch nie auf dem Dorf oder auf dem Land. Wieso das eigentlich?

Ich bin ein Stadtschreiber. Ich bin ja in Kochel am See aufgewachsen, aber wir waren viel in München, weil wir dort Verwandtschaft hatten. Und für mich war die Stadt, und vor allen Dingen München, immer der Lebensort schlechthin. Ich bin nicht der Dorftyp. Für mich war Neuperlach eigentlich die Offenbarung, damals, als das gebaut wurde. Und ich dachte, wenn ich endlich meine eigene Wohnung habe, dann nur irgendwo im achten Stock oder besser im elften irgendwo in Neuperlach. Das hat sich dann nicht ergeben. Ich bin doch in Schwabing gelandet, und später dann in Giesing. Aber die Stadt ist mein Ort, und deswegen spielen die Geschichten da.