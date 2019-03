"Das Haus am Meer" sinniert über die Vergänglichkeit des Lebens

Ein alter Mann blickt aufs Meer. Er steht auf der Terrasse seines Hauses. Die Sonne scheint. Lichtreflexe funkeln auf dem Wasser. Die Kamera nimmt dieses Bild aus dem Inneren des Hauses auf. Ein Esstisch und ein paar Stühle sind zu sehen. Dann der Schnitt nach draußen: Das Halbprofil des alten Mannes im warmen Licht der bald untergehenden Sonne. Das dünne weiße Haar weht leicht in der Brise, die vom Meer kommt. Die sanfte Brandung ist zu hören. Ein friedlicher Moment. Maurice denkt nach. Fast eine Minute schauen wir ihm so zu, dann sagt er "tant pis" – auf Deutsch soviel wie "Schade!" oder "Was soll's".

Dann setzt sich der alte Mann in einen Stuhl auf der Terrasse, zündet sich mit zittrigen Fingern eine Zigarette an, die Kamera folgt seiner Hand zum Aschenbecher auf dem Tisch, dann sieht man, wie die Finger krampfartig die Tischkante umklammern, wie sie sich lösen und schließlich die Hand nach unten fällt. Der alte Mann hat einen Schlaganfall. Ein paar Stunden oder auch Tage später liegt er im Bett, hängt am Tropf und schaut sehnsüchtig ins Licht.

Drei Geschwister und ihr kranker Vater

Als letzte kommt seine Tochter in den kleinen Ort am Meer, gelegen in den Calanques bei Marseille, ein in die Jahre gekommenes Paradies, eine architektonisch bunt durchmischte Konglomeration von unterschiedlichsten Häusern, alten und neuen, hässlichen und schönen, in einer Bucht, die von einer mächtigen, alten Eisenbahnbrücke überspannt wird – Sinnbild für das Vergehen der Zeit und die Vergänglichkeit allen Lebens.

Die Zeit scheint still zu stehen in dem kleinen Küstenort, während die Züge über den Köpfen der Bewohner von einem Ziel zum nächsten brausen. Schließlich haben sich alle drei Geschwister eingefunden, um zu beraten, was nach dem vorhersehbaren Tod ihres Vaters mit dessen Anwesen geschehen soll.

"Das Haus am Meer" ist die zwanzigste Arbeit des französischen Auteurs Robert Guediguian, inzwischen 65 Jahre alt und seit 40 Jahren als Filmemacher aktiv. Die meisten seiner Werke spielen rund um Marseille – Sozialdramen mit starker Sympathie für benachteiligte Gruppen wie Arbeiter oder Einwanderer. Der neue Film strömt den Charakter einer melancholischen Gesellschaftskomödie aus, einer Comédie humaine über den Schmerz des Alters, aber auch über die Chancen von Veränderungen.