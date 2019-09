Hauptsache Erleuchtung: Zeitloser "Le Prophète" in Linz

Der großen Sache zuliebe

Gut, das Alexander von Pfeil diese Geschichte in die Gegenwart holt, ohne sie deshalb konkret zu verorten, also in irgendeinem wiedererkennbaren Land spielen zu lassen - so bleibt der "Prophet" optisch so universal, wie er inhaltlich ja ist. Dadurch verlor die Interpretation zwar an satirischem Biss, blieb aber nah an der Vorlage. In der Oper geht es letztlich weniger um Religion oder Politik als um die alte Frage, ob der Revolutionär gleichzeitig Mensch bleiben kann oder sich zwischen Utopie und Mitgefühl entscheiden muss. Ungemein hellsichtig beschreibt Meyerbeer diesen Konflikt, sein Prophet sagt sich von Mutter und Geliebter los, der großen Sache zuliebe, aber ausschließlich Revolutionär zu sein, jedes Gefühl in sich abzutöten, daran scheitert er. Hätte auch von Heiner Müller sein können, so ein Stoff.