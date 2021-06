Hauptdarstellerin aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" tot

Der große Erfolg 1973 in der DEFA-Koproduktion als Aschenbrödel bescherte ihr Bekanntheit, legte sie aber auch lange fest auf Rollen in Märchenfilmen. So musste die damals zwanzigjährige Libuše Šafránková sich später als "kleine Meerjungfrau" (1976) ebenso beweisen wie in "Prinz und Abendstern" (1979). Insgesamt rund 150 Filme drehte sie, darunter fast ausschließlich Komödien, Melodramen und Kinderfilme, für die Tschechien berühmt war. Allerdings hatte Šafránková auch eine Hauptrolle in dem kommerziell wie künstlerisch enorm erfolgreichen Drama "Kolya" (1996), wo sie die Sängerin Klara spielte. Der Film über einen tschechischen Cellisten, der aus Protest gegen den Kommunismus nur noch auf Beerdigungen spielt, bekam 1997 den Auslands-Oscar.

Zwei Jahre nach ihrem Debüt und größten Leinwand-Erfolg war sie an der Seite von Christopher Plummer und Maximilian Schell in "Der Tag, der die Welt veränderte" über das Attentat von Sarajewo in der Nebenrolle der Jelena besetzt. Und auch in einer Donald-Trump-Satire war sie zu sehen.

Armbrustschießen gefiel ihr am Besten

"Am Tag tummelte ich mich auf den wunderhübschen verschneiten deutschen Ebenen oder wusch die Wäsche im Böhmerwald, abends habe ich in Prag Theater gespielt", so Libuše Šafránková rückblickend in einem Interview über die Dreharbeiten an "Aschenbrödel". Besonders begeistert war sie demnach über das Armbrustschießen: "Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Zu meiner Überraschung habe ich gleich beim ersten Mal mehrmals ins Schwarze getroffen. Die Zielscheibe bewahre ich bis heute im Schrank auf." Und noch etwas verriet sie: In ihrer Familie blieb der Fernseher Weihnachten aus, so dass sie dem Ritual nicht folgte, das für viele Millionen andere gilt, nämlich "Aschenbrödel" zu gucken.