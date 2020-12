Hat uns Corona verbindlicher gemacht oder nicht?

JH: Könnte es sein, dass Verbindlichkeit immer mehr eine persönliche Entscheidung wird? Einerseits ist es für die Gesellschaft okay, wenn man sich im letzten Augenblick noch die beste Option aussucht, man muss nicht so verbindlich sein. Andererseits aber entscheidet sich der Einzelne vielleicht dennoch dafür, aus freiem Willen und mit einem gewissen Aufwand. Sie sprechen an einer Stelle sogar von Trotz.

MP: Es ist natürlich einfach schön und fast schon heroisch, wenn man sich selbst ein Gesetz geben kann, dem man folgt. Ich will einfach nicht in einer Welt leben, wo alles geregelt ist. Ich will mir am allerliebsten mein eigenes Gesetz geben.

JH: Sehen Sie denn positive Gegentrends? Aus der Pandemie lernen wir, dass alles sich morgen ändern kann. Vielleicht lernen wir daraus auch etwas über Verbindlichkeit?

MP: Es ist ein großartiger Luxus, in einer Gesellschaft zu leben, wo es zum Beispiel verbindliche Schulen gibt, in die die Kinder morgens gehen und aus denen sie am Nachmittag zurückkommen. Das ist doch traumhaft, solche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu haben - was uns jetzt während der Krise nochmal vor Augen geführt wurde. Oder unser Gesundheitssystem auf diesem sehr hohen Niveau, eine unglaubliche gesellschaftliche Errungenschaft. Ich glaube, wir haben auch Lust, all das weiterhin zu verteidigen. Und vielleicht auch im Zwischenmenschlichen wieder stärker zu fundieren.

JH: 2020 haben viele Leute angefangen, Tagebuch zu schreiben. Auch ein sehr verbindliches Projekt.

So habe ich es in meinem Buch ja auch gemacht. Einfach täglich hinsetzen und sich gar keinen Kopf darübermachen: "Will ich jetzt oder will ich nicht? Nein, du musst !" Denn das ist die eigene Vorgabe. Und dann funktioniert es. Das ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung.