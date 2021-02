"Hat nicht die nötige Tiefe": Krach um deutschen Chef in Pompeji

Zuchtriegel wurde 1981 in Weingarten in Baden-Württemberg geboren und wird im kommenden Juni vierzig. Er hat seit vergangenem Juli neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft und machte als Chef in Paestum und dem deutlich weniger besuchten Velia seit 2015 viel Furore. Er studierte Klassische Archäologie, Vorgeschichte und Griechische Philologie an der Humboldt-Universität in Berlin, promovierte anschließend in Klassischer Archäologie an der Universität Bonn mit Auszeichnung und war zwischen 2006 und 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Germanischen Archäologischen Institut in Rom und in Madrid. Seit 2019 ist er Lehrbeauftragter an der Universität Neapel für "Archäologie und Kulturen des alten Mittelmeers", ebenfalls seit 2019 gibt er die Fachzeitschrift "Argonautica" des Archäologischen Parks von Paestum heraus.

Zuchtriegel setzte in Paestum auf die Einheimischen

Zu den Verdiensten Zuchtriegels in Paestum zählen neue Impulse für die Erforschung des dortigen Neptuntempels, dessen Standfestigkeit im erdbebengefährdeten Gebiet überprüft wurde, die aufwändige multispektrale Analyse eines archaischen Frieses aus dem Heiligtum der Hera, die Wiederaufnahme von Grabungen und vor allem die vollständige, barrierefreie Öffnung des weitläufigen Geländes.

Dabei hat Zuchtriegel keine Berührungsängste zum Tourismus, legt die Schwerpunkte seiner Arbeit jedoch nach eigener Aussage auf andere Aspekte, wie er in einem Interview mit "Il Sole 24 ore" sagte: "Das Museum der Zukunft geht nach meiner Vision nicht in erster Linie von einer touristischen Orientierung aus. Stattdessen konzentriert es sich auf eine regionale und gemeinnützige Vision für die eigene Umgebung. Bevor wir Touristen aus der ganzen Welt anziehen, die glücklicherweise nach Paestum kommen, etwas weniger nach Velia, müssen wir den Einheimischen das Gefühl geben, Teil eines gemeinsamen Projekts zu sein. In der gleichen Weise haben wir unser Fundraising aufgestellt: Ich habe immer gesagt, ein Euro von einer lokalen Firma wie D'Amico in Pontecagnano, die uns 100.000 Euro für das seismische Überwachungsprojekt am Tempel des Neptun gegeben hat, ist zehnmal so viel wert wie das Geld von einer großen Bank oder von einem Unternehmen in Norditalien, weil es ein Ausdruck lokaler Wertschätzung ist und zu einer dauerhaften Beziehung führt."

"Deutsche Archäologie zu steril und selbstbezogen"?

Um klare, auch streitbare Aussagen ist Zuchtriegel nicht verlegen. So kritisierte er, das Italien Nachholbedarf habe, was die europäische Forschungsfinanzierung betrifft und verwies auf "gerontokratisches und und altmodisches Missmanagement" im Land: "Wir müssen den Mut haben, jungen Menschen mehr Möglichkeiten und Entscheidungsbefugnisse zu geben, und ich bin überzeugt, dass sie wissen, wie man sie einsetzt."

Zuchtriegel, der 2012 zunächst nach Matera zog und mit seiner Familie mittlerweile in Neapel lebt, erinnerte auch an seinen ungewöhnlichen Familienhintergrund: "Meine Eltern gehörten zu den ersten, die sich in der kleinen süddeutschen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, scheiden ließen. Außerdem waren sie bayerische Einwanderer im schwäbischen Baden-Württemberg. Es mag lächerlich klingen, aber diese Dinge waren wichtig." Die deutsche Archäologie war ihm zu "steril und selbstbezogen", so Zuchtriegel. Der italienische Forschungsansatz sei ihm näher gewesen, wenngleich er erst spät italienisch gelernt habe: "Italien hat eher mich gewählt als ich Italien."