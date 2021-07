"Hat Größe": Jackie Chan will Chinas Staatspartei beitreten

Aus seiner Sympathie für die chinesischen Machthaber hat Jackie Chan (67, "Kung Fu Panda", "Karate Kid") seit Jahren kein Hehl gemacht: Schließlich ist der Schauspieler Vizepräsident der China Film Association und nimmt gern Propaganda-Termine wahr. Jetzt äußerte er nach Angaben der halbamtlichen "Global Times" bei einem Auftritt in Peking das Bedürfnis, Mitglied der regierenden KP zu werden: "Ich kann die Größe der KP erkennen, und sie wird halten, was sie verspricht, und zwar in deutlich weniger als 100 Jahren, nämlich schon in wenigen Jahrzehnten." Anlass für die Äußerung war eine "Diskussion" von Filmleuten über die Rede von KP-Chef Xi Jinping am 1. Juli zum 100. Geburtstag der Partei.

"China hat seinen Glauben gefunden"

Die Äußerungen von Chan sorgen in Hollywood für Irritation, werden in China aber als Zeichen dafür gewertet, dass "die örtliche Bevölkerung von Hongkong die Politik der Partei inzwischen objektiver und rationaler" beurteile, so der zitierte "Experte" Li Xiaobing von der Nankai Universität in Tianjin. Damit versucht das offizielle China, die Einlassungen des in Hongkong geborenen Chan so propagandistisch und lautstark wie möglich der Weltöffentlichkeit zu Gehör zu bringen. Überhaupt sollten die Regionalpolitiker in Hongkong, die dortige Stadtgesellschaft und die einzelnen Bürger ihre "einseitige, überkommene und falsche Wahrnehmung" der KP hinter sich lassen, forderte Lau Siu-kai, ein regimetreuer "Hongkong-Forscher" gegenüber der "Global Times".

Die Stunt-Ikone Jackie Chan hatte in dem KP-Jubiläumsfilm "Epische Reise" einen viel beachteten Auftritt und ließ es sich auch nicht nehmen, bei der Gala im "Vogelnest"-Stadion von Peking im Chor die sechste Ode der "Kantate vom Gelben Fluss" zu singen, einem Propaganda-Stück aus der Zeit des zweiten chinesisch-japanischen Kriegs von 1937 bis 1945. Gleichzeitig meldete sich Chan auf der chinesischen Plattform Weibo mit dem Hymne zu Wort, die Leute hätten ihren "Glauben gefunden, die Nation ihre Hoffnung und das Land seine Stärke". Das Branchenblatt "Variety" verweist darauf, dass zahlreiche chinesische Filmstars sich ähnlich überschwänglich äußerten, einige andere jedoch eher Lippenbekenntnisse abgaben, wie zum Beispiel Regisseur Wong Kar-wai ("Der Großmeister") und Chow Yun-fat ("Tiger and Dragon").