"Das ist ja irre": Hat Alec Baldwin in der Tat nicht abgedrückt?

Kann das tatsächlich sein? Schauspieler Alec Baldwin (63) sagte nach dem tödlichen Zwischenfall vom 21. Oktober letzten Jahres bei Dreharbeiten zum Western "Rust" auf der Bonanza Creek Ranch in der Nähe von Santa Fe, er habe den Abzug seiner Film-Waffe nicht betätigt. Gleichwohl löste sich ein Schuss.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, war der Revolver mit scharfer Munition geladen. Kamerafrau Halyna Hutchins kam ums Leben, Regisseur Joel Souza wurde verletzt. Jetzt verwunderte die örtliche Staatsanwältin Mary Carmack-Altwies gegenüber dem Gesellschaftsmagazin "Vanity Fair" mit der Aussage, Baldwin könne Recht haben.

Baldwin: Nicht abgedrückt

Der Schauspieler behauptete, er habe bei Proben für eine Szene lediglich testweise den Hahn der Waffe gespannt, ohne abzudrücken. Carmack-Altwies lässt nun das FBI untersuchen, welche Folgen das bei historischen Revolvern haben kann. Vorab bat sie einen Mitarbeiter, in ihrem Büro schon mal einen Versuch zu machen: "Wir wollten uns das ansehen und prüfen, was überhaupt möglich ist." Zwei Fachleute, nämlich der Besitzer des vergleichbaren Revolvers und einer, der checkte, ob er auch wirklich nicht geladen war, hätten einen Raum vorbereitet und die Waffe näher in Augenschein genommen.

Staatsanwältin über historische Waffe: "Das ist ja irre"

"Dann haben sie es mir vorgeführt", so Carmack-Altwies: "Sie können tatsächlich den Hahn zurückziehen, ohne wirklich den Abzug zu betätigen und ohne das Ding zu verriegeln. Sie ziehen den Hahn teilweise zurück, er rastet nicht ein, und wenn Sie loslassen, kann der Schlagbolzen die Zündkapsel treffen." Das habe sie völlig überrascht, so die Juristin, zumal sie wenig Ahnung habe von historischen Waffen aus der Zeit um 1850. Als sie erstmals davon gehört habe, dass es grundsätzlich möglich sei, ohne abzudrücken ein Projektil auszulösen, habe sie sich selbst gesagt: "Das ist ja irre."

Rechtlich könnte die Untersuchung entscheidend sein. Doch Staatsanwältin Carmack-Altwies will sich Zeit lassen und erst mal mit der Familie des Todesopfers sprechen: "Ich möchte wissen, für wen ich kämpfe. Ich setze mich für meine Wähler im Distrikt ein, klar, aber auch für eine ganz bestimmte Geschädigte. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir nicht erlauben, den Blick auf die Tatsachen von Gefühlen vernebeln zu lassen, um dann festzustellen, ob und wer strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann."

George Clooney kritisiert Baldwin

Wie "Vanity Fair" weiter berichtet, lief die Kamera in der fraglichen Szene nicht mit. Es sei lediglich darum gegangen, die Perspektiven auszuprobieren. Laut Drehbuch sollte Alec Baldwin als "Rust" unauffällig nach seinem Colt greifen und ihn aus dem Halfter ziehen. "Lautlos" sollte er ihn spannen, konfrontiert mit seinen Gegnern. Die werden von einer weiter entfernten Explosion abgelenkt, in dem Moment sollte "Rust" abdrücken und sich auf den Boden werfen.

Schauspieler-Kollege George Clooney hatte das Verhalten von Baldwin kritisiert: Er selbst überprüfe jedes Mal, wenn er eine Waffe in die Hand bekomme, deren Zustand. Er öffne sie, zeige sie demjenigen, auf den er sie richte und der beteiligten Crew.