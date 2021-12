Hassverbrechen gegen Christen nehmen weltweit zu

Beschimpfungen, Schikanen, Inhaftierung, Mord: Hassverbrechen gegenüber Christen haben laut einem Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Jahr 2020 um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, auch Tag des Heiligen Stephanus - des ersten christlichen Märtyrers - wird in den Kirchen in Deutschland und weltweit für die verfolgten Christen gebetet.

980 Hassverbrechen gegen Christen weltweit

Nahib Heydari aus Afghanistan lebt seit sechs Jahren in Deutschland und ist hier zum Christentum konvertiert. In seine Heimat könnte er jetzt nicht mehr zurück: "Wenn ich zurückgehe nach Afghanistan, würden die Taliban mich töten."

Auf Konversion steht in Afghanistan die Todesstrafe. Wie Nahib Heydari können geschätzt 100 bis 200 Millionen Christen weltweit ihre Religion nicht frei ausüben. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zählt 980 Hassverbrechen gegen Christen oder christliche Symbole und Einrichtungen. Ein Anstieg von rund 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bundesregierung: in 56 Ländern Religionsfreiheit eingeschränkt

Das katholische Hilfswerk missio setzt sich für verfolgte Christen in aller Welt ein. Der Präsident von missio München, Wolfgang Huber, macht sich regelmäßig ein Bild der Lage vor Ort. Im Irak weiß er, dass in gewissen Regionen sehr genau beobachtet wird, "wer in die Kirche geht, wer dort wieder herauskommt und wie man letztendlich sein Leben gestaltet". Auch wenn derzeit keine Kirchen niedergebrannt würden, so lebten Christen doch in ständiger Gefahr,

Laut einem Bericht der Bundesregierung ist in 56 Ländern der Welt die Religionsfreiheit eingeschränkt, religiöse Minderheiten müssen dort mit Übergriffen rechnen. "Medial und politisch wird der Hass auf Christen als ein immer offensichtlicheres gesellschaftliches Problem kaum wahrgenommen", heißt es im OSZE-Bericht.

Dunkelziffer bei Christenverfolgungen vermutlich deutlich höher

Es sei zu vermuten, dass die tatsächliche Zahl anti-christlich motivierter Hassverbrechen noch viel höher liege, da nur elf Länder für die Studie Daten zu Hassverbrechen gegen Christen übermittelt hätten, was die Statistik erheblich verzerre.

Unterdessen berichtet das katholische Hilfswerk "Kirche in Not" von einer weltweit zunehmenden Gefährdung von Priestern, Ordensleuten und Missionaren. Im laufenden Jahr seien 17 von ihnen ermordet und 20 entführt worden, teilte "Kirche in Not" im November mit.

Ampel-Koalition will Amt des Religionsbeauftragten fortführen

Die Fraktionen der Ampel-Koalition bekräftigten Mitte Dezember, das Amt des Religionsbeauftragten fortzuführen. "Das Amt soll bleiben", erklärte der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe bei einer Debatte im Bundestag. Der religionspolitische Beauftragte der SPD, Lars Castellucci, regte an, mit Blick auf die Religionsfreiheit weltweit ein Monitoring aufzusetzen und nicht nur einzelne Länder in den Blick zu nehmen.

Anlass für die Debatte war ein Antrag der Union mit der Forderung, das Amt des Religionsbeauftragten fortzuführen. Es war unter der großen Koalition 2018 eingeführt worden, angesiedelt beim Entwicklungsministerium. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) erklärte, in Kürze einen Vorschlag für einen neuen Beauftragten bekannt zu geben. Im Koalitionsvertrag war das Amt nicht erwähnt worden.

Hilfswerk missio: stärkere Abstimmung mit Auswärtigem Amt nötig

Das katholische Hilfswerk missio Aachen begrüßte die Initiative der Bundesregierung. Es sei positiv, dass Ministerin Schulze sich vermehrt für Religionsfreiheit weltweit einsetzen und mit Vertretern verschiedener Religionen sprechen wolle. Notwendig sei dabei eine stärkere Abstimmung mit dem Auswärtigem Amt, "um den Anliegen Nachdruck zu verleihen", betonte missio Aachen-Präsident Dirk Bingener. Er lobte auch, dass alle Religionsgemeinschaften einbezogen werden sollten.