Hartmut Pfeuffer: Bilder als Liebeserklärung an die Natur

Er wäre heuer 70 Jahre alt geworden, der im vergangenen Winter verstorbene Höchstädter Künstler Hartmut Pfeuffer. Eine Retrospektive in Wertingen zeigt jetzt sein Schaffen, angefangen von Skizzen aus seiner Studienzeit, bis zu seinem Hauptwerk, den monumentalen Ölbildern. Weit über 100 Arbeiten sind ausgestellt, Ölbilder, Zeichnungen, Radierungen, aber auch Skizzenbücher und Fotografien. So kann der Besucher verstehen und nachvollziehen, wie die Herangehensweise des Künstlers war: vom Abbild der Natur in der Fotografie, der Skizze, die nur einen Ausschnitt zeigt, bis hin zu seinem Bild von dieser Natur, das mit dem Foto nicht mehr allzuviel gemein hat.

Vom Foto zum Ölbild - die Natur im Mittelpunkt

"Er hat gezeichnet und fotografiert – das war sein Ausgangspunkt. Natürlich kommt dazu sein Auge, die Art und Weise, wie er es gesehen und empfunden hat an Ort und Stelle", erklärt seine Ehefrau, Barbara Pfeuffer, die die Ausstellung konzipiert hat. Energie, Kraft und Ausdauer – diese Eigenschaften kennzeichnen das Werk von Pfeuffer. Inhaltlich ist es das Fehlen von Mensch und Tier, das zieht sich durch sein Werk. Die Landschaft und die Natur stehen im Mittelpunkt.

Zu sehen ist die Ausstellung im Wertinger Schloss noch bis zum 24. November 2019.