"Hart bellizistisch": Nida-Rümelin sieht Generationenkonflikt

Wie könnte eine europäische Friedensordnung nach dem Ukraine-Krieg aussehen? Dazu hat der Politikwissenschaftler und Philosoph Julian Nida-Rümelin gemeinsam mit vier weiteren Autoren und einer Autorin ein Buch mit dem Titel "Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg" vorgelegt. Abseits der von Kants "Weltfriedensvertrag" inspirierten Gedanken zur Zukunft Europas beschreibt Nida-Rümelin darin einen Generationenkonflikt zwischen all jenen, die noch unter dem Einfluss von Kubakrise, Kaltem Krieg und der Friedensbewegung sozialisiert wurden – und den Jüngeren, denen derlei Ereignisse nicht "in den Knochen stecken", wie es Nida-Rümelin im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk formuliert.

Idealismus statt Realismus?

Bei diesen Jüngeren, obwohl vormals eher pazifistisch veranlagt, sei es vor kurzem zu einer Neuausrichtung gekommen – hin zu Tönen, die Nida-Rümelin "ganz hart bellizistisch" nennt. Hatten die meisten zwar noch den Wehrdienst aus moralischen Gründen verweigert, forderten sie nun großflächige Waffenlieferungen an die Ukraine. Hier sei eine Umkehrung erfolgt, die selbst alte Kalte Krieger wie Henry Kissinger oder Zbigniew Brzeziński vorsichtig wirken ließe. Diese hätten stets Vorsicht walten lassen, vor Eskalationen, nuklearen Auseinandersetzungen und einem möglichen Dritten Weltkrieg gewarnt. Die führenden Vertreter der ungefähr in den Neunzigern politisch sozialisierten Entscheider sei nun plötzlich "recht forsch, wenn es um mehr Waffen für die Ukraine und ein Engagement des Westens geht", findet Nida-Rümelin. Er selbst sieht sich hierbei generationentechnisch genau in der Mitte: "Ich bin gewissermaßen mittendrin zwischen Kissinger und Baerbock."

"Wir können, wenn wir wollen"

Wie erklärt er diesen von ihm konstatierten Wandel? Nida-Rümelin: "Das kann man eigentlich nur so erklären, dass sich in den 90er-Jahren in der Tat ein "Window of Opportunity" öffnete: Der Westen gestaltet, der Westen dominiert, die USA ist die einzige verbliebene Supermacht. China war noch nicht so weit. Russland war abgewirtschaftet, musste sich neu aufstellen. So kam es zu diesem Bewusstsein: Wir können, wenn wir wollen! Wir können etwa die Uiguren befreien, wenn wir uns nur entsprechend einsetzen!" Diese Annahme, die Nida-Rümelin im Gegensatz zum klassisch-konservativen "realistischen Bellizismus" früherer Jahrzehnte nun als "idealistischen Bellizismus" bezeichnet, basiere allerdings auf einer "Illusion".

Er und die Mit-Autoren und -Autorinnen seines Buches, allesamt eher der älteren Generation zugehörig, könnten mit dieser "naiven Hoffnung" wenig anfangen, "weil wir andere politische Erfahrungen in den Knochen stecken haben." Er hoffe aber natürlich, dass dieser "merkwürdige Generationenkonflikt" irgendwann überwunden werde.

Der Band: "Perspektiven nach dem Ukrainekrieg: Europa auf dem Weg zu einer neuen Friedensordnung?" versammelt Beiträge von Julian Nida-Rümelin, Mattias Kumm, Erich Vad, Albrecht von Müller, Werner Weidenfeld und Antje Vollmer. Herder Verlag.