Er wurde nur 54: Harry-Potter-Schauspieler Paul Ritter gestorben

Der britische Schauspieler Paul Ritter ist im Alter von 54 Jahren gestorben, wie seine Agentur am Dienstag mitteilte. Ritter spielte unter anderem die Rolle des Magiers Eldred Worple in "Harry Potter und der Halbblutprinz", dem sechsten Film der Harry-Potter-Reihe. "Paul war ein außergewöhnlich talentierter Schauspieler, der eine enorme Vielfalt an Rollen auf der Bühne und Leinwand mit außergewöhnlicher Begabung verkörperte", hieß es in der Mitteilung der Agentur.

Shakespeare und James Bond

Beim britischen Publikum war Ritter durch verschiedene Fernsehproduktionen bekannt, vor allem durch seine Rolle in der Sitcom "Friday Night Dinner" auf Channel 4. Er spielte dort über sechs Staffeln hinweg den Patriarchen Martin Goodman. Zu sehen war Ritter zudem in der James-Bond-Verfilmung "Ein Quantum Trost", in der er an der Seite von Daniel Craig den Bösewicht Guy Haines spielte.