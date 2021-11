Harry Potter: Reunion-Film zum 20. Jubiläum

Auch wenn es so mancher Junggebliebener sicher nicht wahrhaben will: Der Kinostart von "Harry Potter und der Stein der Weisen" feiert in diesem Jahr bereits sein 20. Jubiläum. Die Stars des Films Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und Regisseur Chris Columbus sollen nun in der Spezialsendung "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" auftauchen, teilte der US-Streamingdienst HBO Max am Dienstag mit. Emma Watson kündigte die Sendung auf ihrem Instagram-Account mit einem Trailer an: