Hardrock-Band Bonfire: Sänger verlässt Band nach Ukraine-Disput

Die bayerische Hardrock-Band Bonfire muss demnächst ohne ihren Sänger auskommen: Frontmann Alexx Stahl ist ausgestiegen. Das hat er am Freitag in einem Facebook-Post mitgeteilt. Grund ist demnach eine Charity-Single inkl. Video, die die Band ebenfalls am Freitag veröffentlicht hatte. Das Video zu "Freedom Is My Belief" dreht sich um Kriegskinder, alle Erlöse sollen in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ukrainischen Kindern zu Gute kommen. Der Song stammt ursprünglich vom 1989er Album "Point Blank", wurde nun aber neu aufgenommen.